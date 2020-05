De 'Wonder Woman' a Icíar Bollaín, el cine más esperado del verano

Tras una primavera sin cines a causa del coronavirus, las distribuidoras han empezado a confirmar tímidamente nuevas fechas de estreno a partir de la segunda mitad de junio, para cuando se espera la reapertura generalizada de las salas, siempre y cuando la "desescalada" lo permita.

Scarlett Johansson, Christopher Nolan o Gal Gadot como 'Wonder Woman' son algunos de los señuelos con los que las salas confían en recuperar a su público, eso sí, en un principio con restricciones de aforo y medidas de seguridad e higiene extraordinarias.

Es habitual que las fechas bailen y más en estas circunstancias de incertidumbre, por lo ?que no se descartan nuevos cambios e incorporaciones. Entre las españolas destacan 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago Segura, o 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín. Este es el calendario actual:

A día de hoy Universal es, de los grandes estudios, quien tiene previsto abrir fuego con 'Personal Assistant', una comedia protagonizada por Dakota Johnson sobre la asistente de una diva de la música con problemas para retomar su carrera.

F&PMedia ha programado 'Corre como una chica¡, protagonizada por Teresa Palmer y Sam Neill ('Parque Jurásico", "El Piano') y basada en la historia real de Michelle Payne, que en 2015 se convirtió en la primera mujer jinete en ganar la gran carrera de hípica de Melbourne.

'Divino amor' (Festival Films) del director brasileño Gabriel Mascaro es otra historia con protagonista femenina, en este caso una mujer que vive para la fe y busca una señal divina. La cinta tuvo buena acogida en festivales como Sundance y la Berlinale.

En julio

'El mes de julio arrancará con el primer estreno español postcoronavirus, "La lista de los deseos' (A Contracorriente), una comedia con Victoria Abril, María León y Silvia Alonso y dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo ('Los Japón' y 'Señor dame paciencia'), sobre un grupo de amigas que se propone saldar cuentas con sus deseos pendientes.

'The Kelly Gang' (Conunpack) es un violento y estéticamente arriesgado neowestern con el sello de Justin Kurzel, director de 'Macbeth', y un atractivo reparto encabezado por George MacKay ('1914'), Russell Crowe y Nicholas Hoult ('Mad Max: Fury Road').

Seis años después de su debut en el Festival de Venecia, llega por fin a España de la mano de Avalon 'Under the skin', de Jonathan Glazer, con Scarlett Johansson interpretando a una extraterrestre con apariencia de mujer que deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal.

Y otro estreno español, 'La maldición del guapo' (Filmax), una comedia de estafadores protagonizada por Gonzalo De Castro, Juan Grandinetti y Malena Alterio que toca temas como la paternidad y el egoísmo, la atracción del dinero fácil y las amistades peligrosas.

La comedia de animación familiar 'Zapatos rojos y los siete trolls' (F&P Media), dirigida por el coreano Hong Sung-Ho, combina humor, romance y acción con el mensaje de que "la verdadera magia reside en ser uno mismo".

Gran expectación en torno a 'Telnet'

Hasta ayer mismo, Warner mantenía la fecha del 17 de julio en su web para el estreno de 'Tenet', la nueva película de Christopher Nolan, pero coincidiendo con el lanzamiento del segundo tráiler lo han modificado por un más ambiguo "próximamente en cines". Con Robert Pattinson y Elizabeth Debick en el reparto, "Tenet" es uno de los estrenos más esperados del año.

'Una pastelería en Notting Hill' (Filmax) es una "feel good movie" británica dirigida por Eliza Schroeder que narra la historia de superación de tres mujeres que consiguen vencer sus diferencias y aliarse para cumplir un sueño en común.

Del director de 'Oh Boy', Jan Ole Gerster, la nueva esperanza del cine alemán, llega 'La profesora de piano' (Alfa Pictures) y, en la misma fecha, la española 'Superagente Mackey' (DeAPlaneta), una comedia de Atresmedia Cine dirigida por Alfonso Sánchez y protagonizada por Leo Harlem, Silvia Abril y Jordi Sánchez.

La gran apuesta de Disney para este verano es 'Mulan', adaptación en acción real de su filme animado de 1998 centrado en una famosa guerrera china, dirigida por Niki Caro y con un presupuesto de unos 200 millones de dólares.

'Papicha' (BTeam) fue una de las revelaciones del pasado Festival de Cannes, ópera prima semibiográfica de Mounia Meddour, que transcurre en Argelia en los años 90 al comienzo de la guerra civil.

La dosis de suspense la pone 'The Beast' (Alfa Pictures), un thriller de detectives coreano dirigido por Lee Jeong-ho. Además, el último viernes de julio destaca 'Una obra maestra' (Filmax), la cinta que clausuró el pasado Festival de Venecia, con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland y Mick Jagger, una película en la que chocan el mundo del arte y las bajas pasiones.

Vuelve Santiago Segura

Del español de origen chileno Theo Court es 'Blanco en blanco' (Elamedia), una película premiada en Venecia que transcurre en la Tierra del Fuego en el preludio del siglo XX y que protagoniza el chileno Alfredo Castro. Y el también español Ángel Gómez debuta con 'Voces', una historia de terror clásico centrada en una familia y en el poder sugestivo de las psicofonías.

'Padre no hay más que uno' (Sony) fue la película española más vista del 2019 y ahora Santiago Segura vuelve con una segunda entrega de esta comedia sobre la paternidad.

En 'Empty Man' (Fox-Disney) David Prior apuesta por el terror sobrenatural con un expolicía que sigue el rastro de una niña desaparecida.

'Uno para todos' (A Contracorriente) es el segundo largometraje de David Ilundain tras 'B, de Bárcenas', una historia luminosa sobre las relaciones entre profesor y alumnos protagonizada por David Verdaguer.

Por el momento, Warner mantiene esta fecha para el estreno de la segunda entrega de 'Wonder woman', de nuevo bajo la dirección de Patty Jenkins y con Gal Gadot en plena Guerra Fría acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal.

Icíar Bollaín retrata a una novia muy especial -se casa consigo misma- y a su invasiva pero cariñosa familia en 'La boda de Rosa', con un reparto encabezado por Candela Peña, Sergi López y Nathalie Poza.

Un toque de ternura

'The father' (Elamedia), dirigida por Kristina Grozeva y Petar Valchanov y premio a la mejor película en Karlovy Vary, es una comedia búlgara que mezcla situaciones absurdas e hilarantes con un toque de ternura.

Basada en la novela infantil homónima, 'The one and only Ivan' (Disney) combina animación y acción en vivo y cuenta con Sam Rockwell y Angelina Jolie. Ivan es un gorila cautivo en un centro comercial que, junto a unos amigos, trama un plan para escapar.

Solo un estreno anunciado por el momento en esta fecha, 'Mi Niña' (Vercine), una película francesa sobre una madre de tres hijos que tiene una pequeña crisis cuando la más pequeña decide irse a Canadá.

Para la primera quincena de septiembre Telecinco se reserva su gran apuesta del año, la comedia 'Operación Camarón' (11), que tenía que haberse estrenado en marzo, con Julián López y Natalia de Molina. Y de cara a los últimos coletazos del verano se ha anunciado también el estreno de 'Las niñas' (Bteam), opera prima de la española Pilar Palomero que debutó en la Berlinale; 'Monster Hunter', adaptación del popular videojuego, o el documental 'The Beatles, get back' (Disney), las tres para el 4 de septiembre.