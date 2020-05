Judith Prat participa en la muestra ‘Con tres heridas yo’, sobre el virus, en el Reina Sofía

Desde el pasado sábado ya podía verse en el Museo Reina Sofía, solo de manera virtual porque las pinacotecas siguen cerradas, la muestra ‘Con tres heridas yo’, un trabajo de seis narraciones fotográficas, comisariado por Inés Plasencia, sobre la pandemia desde el interior y la intimidad de los espacios. Participan, con cinco fotos cada uno, Rubén H. Bermúdez, Olmo Calvo, Edu León, Roberta Marrero, Isabel Permuy y la aragonesa Judith Prat, que ha estado haciendo, desde el día 17 de marzo, al menos una foto diaria que colgó en Instagram dentro de un proyecto colectivo, que alentó el fotorreportero Manu Brabo, cuyo objetivo era contar lo que pasaba desde el estado de alarma.

El proyecto ‘Covid Diaries’, además de los aragoneses citados, Brabo y Prat, lo integran Anna Surinyach, Isabel Permuy, Susana Girón, José Colón, Javier Fergo y Olmo Calvo, y "quería y quiere ser una mirada a la pandemia, pero también un pequeño mapa de distintas provincias", explica Judith Prat (Altorricón, Huesca, 1971).

Documento y compromiso

"‘Covid Diaries’ fue una idea suya de Manu Brabo para no quedarnos quietos y enfrentarnos a un hecho tan infrecuente e histórico, y nos pareció estupenda. Empezamos el mismo día de la alarma. Hemos pasado por distintas fases. Al principio retratábamos nuestra intimidad, las calles vacías, las ciudades desoladas. Cada uno ha hecho su propia apuesta, pero luego yo pensé que a mí lo que me gusta es contar historias", dice Judith.

Cuando se autorizó a los medios de comunicación y a los fotógrafos a seguir con su trabajo, Judith Prat se echó a la calle. "No fue fácil. Al principio, no teníamos ni mascarillas ni Epi; por sentido de la responsabilidad, tenía mucho cuidado… Y luego, bien equipada, con trajes, escafandras, guantes, mascarillas, decidí documentar lugares como el Albergue Municipal, mendigos de la calle, que ahí siguen, residencias; también me interesé mucho por las profesiones olvidadas, que son tan esenciales y que pasan a veces inadvertidas, como los sanitarios, agricultores, ganaderos, transportistas", dice.

Campo de Cariñena. Mariano, de 91 años, viudo desde hace 14 años, recibe la atención de Pilar. Judith Prat.

Cada día publicaba una foto, y seguro que ha hecho más de mil. Cinco de esas piezas, con potentes historias detrás, son las que se exponen virtualmente en el Centro Reina Sofía, que celebra hoy el Día Internacional de los Museos. El día 25, los cinco artistas y la comisaria Inés Plasencia conversarán de forma telemática sobre ‘Con tres heridas yo’, que toma el título de un verso de Miguel Hernández.

Judith Prat explica su obra y la vivencia que ha cristalizado en la muestra: "Ha sido una experiencia muy humana, dura también, terrible. Solo de recordar algunas situaciones me echo a llorar. He visto la muerte de cerca. Muy de cerca. Y he visto a gente que falleció por la covid que se ha ido sola. He documentado algunos entierros en el cementerio de Torrero de gente que falleció por otras razones y que solo han podido ser despedidas por tres familiares y un responso a las siete de la mañana. Luego me pedían las fotos y me agradecían que hubiera estado allí. He pensado mucho en cómo será el duelo por los que se van", cuenta.

"Por otra parte también me he volcado mucho en los cuidados. Esa emoción, ese mimo, ese modo de comprometerse estremece. No quería hablar solo de la ciudad, y decidí irme a los pueblos, y documenté los programas de ayuda en varias comarcas a los dependientes, a ancianos que están solos", concluye Judith Prat.

Otra de las fotos que presenta la fotógrafo de Altorricón en Madrid. Convivencia y solidaridad. Judith Prat.

EL MENÚ VIRTUAL DE ARAGÓN: MUSEOS, OBRAS, ARTISTAS, VÍDEOS

El menú virtual del Día Internacional de los Museos en Aragón, que estarán cerrados, se puede consultar en www.aragon.es/-/aragon-celebra-el-dia-internacional-de-los-museos-2019. El pasado sábado lo daba en estas páginas Mariano García.

El Museo de Zaragoza ofrecerá un paseo ‘en femenino’ por la colección permanente y el Espacio Mujeres.

El IAACC Pablo Serrano emitirá un vídeo de gratitud hacia las personas que han colaborado en sus programas.

Los museos municipales –Museo Pablo Gargallo, Museo del Foro, Museo del Puerto Fluvial, Museo de las Termas y Museo del Teatro de Caesaraugusta– desarrollan un programa conjunto. Hoy, la emisión que ofrecen estará dedicada a una ánfora romana (11.00), se proyectará un ‘Especial mujeres en Roma’ en Instagram (17.00) y se completará la jornada con un vídeo de las obras presentadas al concurso ‘Cambia el museo’ (21.00).

En el Museo Goya Colección Ibercaja, en su perfil de Instagram, se mostrará una actividad creativa con Atades en torno a los grabados de Goya.

Caixaforum organizará varias propuestas alrededor de ‘En el ojo de Bambi’ de la colección La Caixa de Arte Contemporáneo, que se halla confinada en la Whitechapel Gallery de Londres.

El Museo de Huesca colgará en su web el vídeo, ‘A través de nuestros ojos’, centrado en los espacios vacíos del centro en el confinamiento y propondrá una actividad didáctica para niños.

El CDAN de Huesca exhibirá el vídeo ‘In my language’, de la norteamericana Amelia Baggs.

El Museo Joan Cabré de Calaceite invita a ver el museo en Google Arts & Culture y la presentación del libro del ‘El palacio oculto de las siete puertas’ de Yol Yeste y Paco Lafarga.