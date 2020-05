Cuáles son y dónde ver las 15 Palmas de Oro más taquilleras del Festival de Cannes

Aunque los intereses económicos y comerciales cada vez se cuelan de manera más indisimulada en los festivales de cine, Cannes, como lo demuestran las recientes polémicas con Netflix, aún se esfuerza por mantener el foco en el aspecto más artístico de las películas. Algo que, por desgracia, más de una vez está reñido con hacer buenos números en la taquilla.

Aunque no siempre es así. El Festival de Cannes, que estos días tendría que estar celebrándose (solamente se ha suspendido otra vez, con motivo de los disturbios de mayo del 68) cuenta con una interesante lista de filmes taquilleros a los que otorgó la Palma de Oro. También con otros premiados con el máximo galardón que, aunque en su día no fueron los que más gente llevaron a las salas, han pasado a la historia del cine con mayúsculas. Es el caso, por ejemplo, de 'Marty', 'La dolce vita', Viridiana', 'El gatopardo', 'Padre Padrone' o 'Blow up', entre otras muchas.

Pero atendiendo al rédito económico, estas son las 15 que se llevan la Palma de Oro y en la taquilla en la historia del Festival de Cannes.

'Parásitos' (2019)

Fue el Festival de Cannes el primero en poner los ojos en el potencial de este filme del coreano Bong Joon Ho. La Palma de Oro fue el pistoletazo de salida de una carrera triunfal para esta tragicomedia de denuncia social que terminó con un histórico Óscar que, por primera vez, reconocía a una producción de habla no inglesa como Mejor Película. Hasta la fecha lleva recaudados casi 255 millones de dólares, según Box Office Mojo (fuente de las cifras para la confección de esta lista). 'Parásitos', por cierto, ahora puede verse, alquilándola, en Filmin, Movistar+ y YouTube. Pero el 22 de mayo se estrena en abierto en Movistar, a las 22.00.

'Farenheit 9/11' (2004)

Curiosamente, un documental reinaba hasta ahora entre las Palmas de Oro más recaudadoras. Nada menos que 16 años llevaba en el 'top' esta película de Michael Moore sobre los manejos y mentiras de los Bush que, entre otras circunstancias, influyeron a su juicio en el brutal atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2011. Está disponible en Filmin.

'Pulp Fiction'. Heraldo.es

'Pulp Fiction' (1994)

La que es todavía considerada por muchos la mejor película de Quentin Tarantino es, además, la tercera Palma de Oro más vista del festival. Amén de su rentabilidad, más de 25 años después de su estreno figura entre los más indiscutibles referentes 'pop' de la historia del cine. Prácticamente alcanzó los 215 millones de dólares de recaudación. La película está en Netflix , HBO, Amazon Prime Video y Movistar.

'El pianista'. Heraldo.es

'El pianista' (2002)

Adrien Brody alcanzó la cumbre de su carrera, con Óscar incluido, interpretando la sobrecogedora historia de un pianista aislado en el gueto de Varsovia durante la II Guerra Mundial. El filme fue dirigido por Roman Polanski a quien ahora, por cierto, acompaña la polémica en muchos festivales y galas de premios por las acusaciones de violación que todavía pesan sobre él en Estados Unidos. Disponible en HBO.

'Apocalipsis Now' (1979)

Solo obtuvo dos premios Óscar. Y técnicos. Pero en la riviera francesa el filme de Francis Ford Coppola obtuvo el mayor de los reconocimientos. Que se reeditó en la taquilla, con casi 92 millones de dólares de recaudación. En 2011, Coppola regresó al festival para presenta un nuevo montaje de una de las obras maestras del cine: 'Apocalipsis Now Redux'. La versión del 79 está en el catálogo, por ejemplo, de Amazon Prime Video.

'Mash'. Heraldo.es

'Mash' (1970)

Otra película bélica, pero en este caso repleta de humor negro. Palma de Oro y más de 70 millones de dólares en taquilla. Un éxito para esta película de Robert Altman sobre unos médicos en la guerra de Corea que alcanzó aún más fama reconvertida en serie de televisión y protagonizada por Alan Alda.

Fotograma de 'Un asunto de familia'. Archivo Heraldo.

'Un asunto de familia' (2018)

Un año antes del fenómeno de 'Parásitos' otra película asiática, en este caso japonesa, se llevo la Palma de Oro. Aunque fue nominado, esta magnífica obra maestra dirigida por Koreeda, no pudo llevarse el Óscar. Está en Filmin y en Movistar.

'El árbol de la vida'. Heraldo.es

'El árbol de la vida' (2011)

Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain son los conocidos protagonistas de esta poética película de tres horas de duración en la que Terrence Malick reflexiona sobre la infancia y con la que rompía seis años de silencio. Forma parte de la oferta de Amazon Prime Video.

'El piano' (1993)

La neozelandesa Jane Campion es la primera mujer que se cuela en esta lista de taquilleras Palmas de Oro. Lo hace con su aún película más famosa, 'El piano', cuya banda sonora, compuesta por Michael Nyman, también es una de las más populares de la historia del cine. Holly Hunter o Harvey Keitel, uno de los rostros clave del cine de autor de los 90, son dos de los protagonistas de esta romántica y original historia. En Filmin.

'Bailando en la oscuridad' (2000)

Lars von Trier y Björk. Sancta sanctorum del cine y la música independientes, respectivamente, coincidieron en este atípico musical en torno al terrible asunto de la pena de muerte. Además de la Palma de Oro, en Cannes la cantante islandesa se llevó el premio a mejor actriz. En Filmin y, de alquiler, en AtresPlayer.

'All that jazz' (1979)

Roy Scheider da vida al propio director de la película y genio de los musicales, Bob Fosse. En ella, Fosse disecciona un intenso período de trabajo cuando editaba su película 'Lenny' (que fue un fracaso) y, simultáneamente, preparaba el musical' Chicago', para Broadway en 1975 y que fue un enorme éxito que aún perdura. Una serie de HBO, 'Fosse/Verdon', ha retratado recientemente la vida de Fosse y su esposa, también coreógrafa y bailarina. En DVD, no está en ninguna plataforma en España.

'Amor' (2012)

Es Michael Hanecke uno de los cineastas más descarnados y agudos en su lectura de la sociedad contemporánea. En 'Amor' hace un tan lacerante como bello retrato de una historia de amor en la vejez. Esta historia, que recaudó casi 30 millones dólares, se llevó también el Óscar a la mejor película de habla no inglesa. En Filmin.

'La clase'. Heraldo.es

'La clase' (2008)

Profesor en instituto conflictivo. Una historia abordada varias veces en el cine que, en este caso, se desarrolla en Francia con Laurent Cantet dirigiendo lo que prentende ser un espejo de la multirracialidad y diversidad de la Francia contemporánea. En Filmin.

'Taxi Driver'. Heraldo.es

'Taxi Driver' (1976)

Como sucedió, por ejemplo, con 'Apocalipsis Now', Cannes sí que premio esta película clave en la historia del cine de Martin Scorsese mientras que la Academia de Hollywood, aunque la nominó, la dejó fuera. Lo mismo sucedió con Ribert de Niro. La carrea de premios de 'Taxi Driver' tuvo también su reflejo en taquilla con 28.441.292 dólares de recaudación. Se puede alquilar en Apple TV y en Rakuten.

'Amor, mentiras y cintas de vídeo' (1989)

Quizá el que eligió Steven Soderbergh para su película es uno de los títulos que más juego han dado en la cultura popular. James Spader y Andie MacDowell protagonizan este influyente filme sobre un matrimonio en crisis. Se puede alquilar en Rakuten TV, Apple TV y Atresplayer.