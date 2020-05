Origen, un grupo que nace en busca de la magia de la música electrónica de los 80

Alfonso de Campos compartía pandilla de adolescente con Juanvi y Sonia Linacero, Copy Corellano y Alma 'Coca', de Alma y los Cadáveres. Amigo de Jesús Aparicio (Vocoder, Vam Cyborg) lleva años creando música junto a él. "Tengo un disco duro con más de un 'tera' de música, letras, guiones y rarezas a lo largo de más de 40 años de vida juntos", señala.

Jesús Aparicio se inició en la música a los 16, y un año más tarde creó, con el ya desaparecido Antonio Tenas, un grupo llamado SOS (Son of Sound, Hijos del Sonido). Tras unos cuantos conciertos se cambiaron el nombre por Vocoder. De allí pasó a Vam Cyborg, formación que a día de hoy todavía está en vigor y desde la que en su día 'compitió' con Antonio Laval. Luego ha formado parte de grupos como Tate, más popera, y ha compuesto multitud de sintonías y cuñas para radio y televisión.

Y Antonio Laval cayó a los pies de la música la primera vez que vio un sintetizador, una auténtica rareza en 1980. "Tras unas semanas tratando de averiguar qué podía ser aquello, junto con mis dos mejores amigos tuvimos la temeraria idea de formar un grupo de música para dar utilidad a eso que acabábamos de descubrir. Ese mismo año compramos los primeros 'sintes' y formamos Vocoder. Nuestra primera canción se titulaba 'El submarino fantasma'; oír este tema -bromea- todavía es empleado por las centrales de inteligencia de muchos países como prueba de resistencia en la formación de nuevos agentes". Hubo encuentros y desencuentros en el seno del grupo, pero finalmente se grabó una maqueta y a partir de ahí todo le fue rodado. "Conocimos a Dro, grabamos discos, salimos en la tele, hicimos conciertos… y un buen día decidí que eso no iba a funcionar y que tenía que sentar la cabeza. Hubo más formaciones pero Vocoder duraría solo algunos meses más. Desaparecí de la escena musical, dejé de componer y me dediqué a ser un tipo más normal. Y con seguridad, más aburrido".

Y ahora Alfonso de Campos, Jesús Aparicio y Antonio Laval se han unido para crear Origen, un grupo de música electrónica que quiere revivir los ecos sonoros de los años 80 del siglo pasado, pero mirando al futuro. Jesús Aparicio y Antonio Laval se ocupan de los sintetizadores, cajas de ritmo y ordenadores y Alfonso de Campos pondrá voz a las canciones.

¿Qué es 'Origen'?

JESÚS APARICIO: Origen nace en los pre pilares del 2019, cuando los tres asistimos a un concierto de Aviador Dro donde pudimos disfrutar del arte y compañía de Servando Carballar. Poco después tuvimos una reunión Antonio y yo y decidimos empezar a hacer algo juntos. Tras despedirme de él y yendo a por mi coche, mi cabeza ya estaba en plena efervescencia y me empezaban a acudir melodías y parte de la letra de '¡En marcha!', que es hoy ya nuestro primer tema. Le propuse a Antonio que Alfonso fuera la voz, hicimos unas pruebas y 'voilá', ya estaba creado Origen. Empezamos a trabajar en el tema y nos vino encima el confinamiento. Vimos que aunque mi letra versa sobre vivencias y experiencias personales, era muy apropiada para el momento, para poner a todo el mundo 'en marcha' y aportar nuestra pequeña pincelada de optimismo al mundo, donde invitamos a reinventarnos, recomenzar y seguir luchando ante toda esta catástrofe mundial. Queremos aportar toda nuestra experiencia en música desde los años 80 hasta ahora y queremos compartirla con todo el mundo y en especial con los más jóvenes, que están ahora iniciándose en esto de la música, para que conozcan el estilo (actualizado en cierta medida) de la música tecno y pop de los 80, para mí la mejor música que se ha realizado jamás.

ALFONSO DE CAMPOS: Jesús, que fue uno de los fundadores de Vocoder y que ya conocía a Antonio, me llamó para ir a ver a Aviador Dro, allí me presentó a Antonio. En la Casa del Loco Servando Carballar, antes de interpretar “Selector de frecuencias” pinchó a Vocoder y a Vam Cyborg presentándolos como dos de los mejores grupos del Tecno, algo de lo que yo siempre he estado convencido, y observando la reacción del público es como empezó todo y nos pusimos '¡En Marcha!' Para mi ver a Jesús y Antonio a los teclados es como ver jugar a Messi y a Ronaldo en un mismo equipo. Solo los virtuosos son capaces de tocar así, es lo bueno de tener años.

Las generaciones actuales están saturadas de música y sonidos. Creen haberlo oído todo...

JESÚS APARICIO: la música jamás tendrá fin. Y el buen sonido es un despertar y un deleite para todos los sentidos. Si juntamos ambos conceptos conseguimos emocionarnos, energizarnos, enamorarnos y es el mejor aliado en estos momentos para superar esta crisis. Otra cosa es que los géneros actuales electrónicos estén demasiado saturados. Por ello nuestra apuesta para regenerar, no inventar, un nuevo sonido que comenzó hace 40 años.

ANTONIO LAVAL: La música ahora está llena de posibilidades. Lo que más me gusta es la preparación que tienen muchos músicos en la actualidad. En los 80 había menos formación, y eso se compensaba con las ganas que se le ponía a todo. Teníamos un mundo por inventar. Y ahora ellos, también.

ALFONSO DE CAMPOS: Demasiado ruido. La gente ya no silba por las calles porque la mayoría de las canciones actuales carecen de melodías que se puedan tararear.

¿Cuándo se publicará el epé?

JESÚS APARICIO: estamos en este momento con cinco/seis temas. Queremos también hacer alguna nueva versión de Vam Cyborg y de Vocoder. De momento complementaremos 'En marcha!!' con tres temas más y nos lanzaremos al mercado. Eso sí, cuando se reduzcan las medidas actuales de confinamiento y podamos reunirnos para grabar.

ANTONIO LAVAL: El plan A es hacer una maqueta, evaluar el resultado y ver qué hacemos. El plan B es el mismo que el A. ¿Que si actuaremos? Hombre, si se pone a tiro, claro que sí. Pero cuando lleguemos al río ya veremos si cruzamos el puente.

¿Qué sonido busca el grupo?

JESÚS APARICIO: Nuestra apuesta es recobrar el sonido ochentero, con cierta actualización sonora. Lo hacemos por nostalgia y por amor a un modelo de música que las generaciones más maduras apreciarán y compartirán, y para las nuevas será como un soplo de aire fresco para intentar emocionarlos con lo que a nosotros nos emocionaba hace décadas. Sin duda, el extraño sintetizador de antes ahora ya se ha convertido en un instrumento básico en cualquier estilo musical. Cualquiera que se plantea hacer música hoy cuenta con 'sintes', un ordenador, un Daw y unos cuantos maravillosos 'plugins' que imitan a la perfección las costosas 'reverbs', compresores y multi efectos de hace años. En eso, creo que la música en general ha ganado mucho. ¿Qué serían capaces de hacer Mozart o los tres 'B', Bach, Beethoven o Brahms, con estos medios de hoy en día...?

La primera canción, 'En marcha!!' ya está publicada en internet...

JESÚS APARICIO: Nació en octubre y la letra versa sobre diversas vivencias y experiencias personales y el deseo de comenzar una nueva etapa musical. Después, cuando nos sobrevino el confinamiento, vimos que era muy apropiada para subir la moral de todo el mundo y aportar optimismo y fuerza para recomenzar todos. Por ello nuestro lanzamiento en pleno confinamiento.

¿Quién se ocupa de las letras de las canciones?

JESÚS APARICIO: Las letras van a ser diversas y también divertidas, como es nuestro gusto. Yo estoy ahora con un par de letras más, al igual que Antonio y Alfonso. Queremos unir nuestras fuerzas, en este caso literarias, para aportar experiencias antiguas, nuevas y futuras pero nada de preocupación social. Las letras de los ochenta eran ávidas, divertidas, en algún caso críticas y en todos los casos llenas de ilusión, que es lo que pretendemos hacer.

El avance de la tecnología, ¿en qué medida influye en la propuesta musical?

JESÚS APARICIO: Hace años te planteabas meterte en inversiones superiores al millón de las antiguas pesetas y a pagar carísimas horas de estudio para intentar hacer algo que realmente tuviera pegada y compitiera con el resto de composiciones de la época. La tecnología nos ha cambiado en que, con inversiones muchísimo más asequibles y empleando, eso sí, muchos y nuevos conocimientos, tanto en composición, interpretación, sonido y mezcla, podamos aspirar a crear desde nuestros 'home studio' algo realmente competitivo. En mi caso he dedicado muchísimas horas a adquirir conocimientos de edición, grabación y mezcla, que no dejan de tener los mismos conceptos básicos que hace años, y a poder trabajar con teclados para conseguir una buena interpretación de instrumentos diversos, como guitarras, baterías, percusiones, instrumentos de cuerda, viento, madera, metal... Yo siempre he dicho que lo mejor es grabar con personas, con músicos que aportan cada uno su calidez personal en el instrumento que interpretan. Y de hecho mis mejores experiencias han sido en ese sentido. Me tocó componer en una ocasión para una orquesta sinfónica, con más de 600 páginas de partituras y acudir a los ensayos era un auténtico placer... Pero, como en todo, el presupuesto manda. Y por ello hay que abaratar las producciones si tienes intención de hacer algo en estos momentos. Y para ello están nuestros amigos y aliados, los sintetizadores, los ordenadores y el numerosísimo 'software' musical actual.

ANTONIO LAVAL: Para los que disfrutamos con la síntesis del sonido, es una gozada. Ahora las posibilidades técnicas permiten un producto mucho mejor terminado. El desembolso que teníamos que hacer para adquirir aquellos instrumentos era descomunal. Emular una voz robótica suponía adquirir un aparato llamado vocoder, que costaba entonces lo que hoy serían 3.000 euros. El teléfono que llevo en el bolsillo tiene muchos más recursos que cualquier instrumento de entonces. Ahora es todo más asequible; pero la creatividad no sale de las máquinas. De momento.

¿Por qué Zaragoza siempre ha contado con grupos de referencia en la música electrónica?

JESÚS APARICIO: pues no lo sé, la verdad. Quizás es nuestro carácter polifacético aragonés, que además de cultivar el mundo de la música electrónica ha dado grandísimos artistas del pop, del rock y de otros muchos estilos. Creo que Zaragoza, Aragón en su totalidad, siempre ha sido una gran tierra generadora de arte, tanto en cine, como en pintura, como en música y otras muchísimas más representaciones artísticas y culturales. Lo malo ha sido siempre la promoción y proyección. Temas antaño muy difíciles de realizar y que ahora con la ayuda de internet pues es mucho más fácil, aunque eso no quiere decir que no haya que dedicar muchísimas horas a trabajar, a crear, a escribir y a promocionar si es que realmente crees en lo que haces y quieres que el mundo lo conozca... Eso sí, ahora te evitas los viajes y el deambular por Madrid o Barcelona para intentar que alguien te haga caso y conozca lo que haces. Algo hemos ganado, aunque eso para mí también tenía, su esfuerzo, pero su gran encanto... Magia pura...