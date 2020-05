Crónica anunciada de una venganza

En 2001, Gladiator se alzaba con cinco estatuillas doradas, incluida la de mejor película, ante la sorpresa del equipo de la producción. No es de extrañar puesto que el recordado título del célebre realizador Ridley Scott partía de un paupérrimo libreto conformado por tan solo 21 páginas, lo que convertiría el rodaje en uno de los más trepidantes de la historia del cine. Un demente Russell Crowe se montaba en la cuadriga del director, que se había consagrado con títulos como Blade Runner o Alien, el octavo pasajero.

El propio Crowe, una vez embarcado en esta aventura, participó en la creación de los diálogos de forma activa. “Teníamos 21 páginas cuando empezamos a rodar. Un guión normal tiene unas 110. Es la forma más tonta de hacer una película”. Y lo cierto es que esto les funcionó espléndidamente a juzgar por su éxito en los Óscar. “Vaya bala esquivamos”.

La tragedia comenzaba cuando las grabaciones se equipararon al tope de diálogos escritos, lo que hizo que se empezara a improvisar su escritura. Un suicidio para cualquier filme. “En cierto momento, Ridley tuvo que dar un día libre al equipo porque no sabíamos qué íbamos a rodar al día siguiente”. Scott, Crowe y los guionistas tuvieron que ponerse las pilas en la escritura. “Volamos a Marruecos. Se eligieron unas localizaciones, se montaron los sets, estaba todo listo, pero nos quedamos sin páginas”.

Tres guionistas distintos repartidos por todo el mundo (John Logan, William Nicholson y David Franzoni), y un frankestein de guión que, sin embargo, nos regaló a uno de los grandes superhéroes de los últimos tiempos, con perdón de los Vengadores. Un libreto que recibiría la ayuda extra de Scott y Crowe para que Gladiator fuera posible tal cual la conocemos. No sería el único problema crucial al que se enfrentaría la producción. Oliver Reed, que interpretaba a Próximo, fallecía antes de terminar sus líneas. ¡Para una vez que tenían escrito lo que sucedería a continuación! Esto obligaba a que parte de su desenlace tuviera que ser añadido de forma digital (en esto también adelantó al MCU). Más curiosa aún fue la muerte del intérprete británico. Este era un conocido bebedor que cayó fulminado por un ataque de corazón tras una competición con unos marineros, todo mientras el rodaje se encontraba esos días en La Valeta (Malta).

No sabemos si esta muerte es la que inspiró a Scott para asesinar a sus personajes principales, aunque el propio Crowe era desconocedor de que esto sucedería. “Recuerdo que Ridley [Scott] se me acercó y me dijo: ‘Mira, tal y como están desarrollándose las cosas, no veo cómo puedas salir vivo de esta. Este personaje se debe al acto de venganza por su mujer y su hijo; una vez que consigue eso, ¿qué puede quedar para él?”. ”.

El emotivo relato histórico se inmiscuía en las tramas familiares, presentando a los enternecedores personajes de Connie Nielsen (Wonder Woman), como Lucilla, y Spencer Treat Clark (Glass), como el joven Lucius. Seguían la senda reiterativa del vástago fallecido del gladiador, Giorgio Cantarini (sí, el niño de 'La vida es bella'), y la exuberante Giannina Facio ('El reino de los cielos'), como esposa. Y es que nadie olvida la epicidad del discurso del guerrero ante el Coliseo de Roma. “Me llamo Máximo Décimo Meridio, Comandante de los Ejércitos del norte, General de las Legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o la otra”. Una escena que precedería a una singular muerte bajo la lluvia floral, todo tras arrebatar su vida al pérfido y depravado emperador. Grabado a fuego en nuestras retinas.