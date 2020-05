Los zaragozanos que salieron en ayuda de la octogenaria canadiense que necesitaba "más vino"

Annette Muller ya tiene su vino. Cuando la imagen de esta canadiense de 82 años reclamando más botellas de su bebida favorita confinada en su casa se hizo viral, los empresarios zaragozanos Lucas Laguens y Hugo Valero decidieron satisfacer los particulares deseos de esta anciana. Unas semanas más tarde, recibía en su domicilio una selección de caldos españoles para su uso y disfrute.

Todo comenzó cuando Valero descubrió en Internet la curiosa historia de Annette. Encerrada en su vivienda de Ontario para no exponerse al coronavirus, esta anciana se asomó un día a su ventana con una botella en una mano y una pancarta en la otra. En ella, un mensaje contundente para su hija Kelly: "Necesito más vino". Los dos jóvenes no vacilaron y se pusieron en contacto con ellas para regalarles algunos de los caldos que venden en su tienda online, enbotella.com.

Ahora, esta octogenaria y su hija han podido saborear algunos de los vinos españoles que estos dos emprendedores les han enviado. Incluso Valero ha compartido con ellas unas copas virtualmente, mientras les explicaba detalles de los caldos y compartían experiencias. Un intercambio cultural que se ha convertido, asegura, en un auténtico enriquecimiento personal.

"¡Qué alegría, ni me lo creo! Tenía dudas de que las botellas llegasen, pero lo hicieron y les han encantado. Disfrutaron mucho, dicen que son mejores que los vinos de Canadá. Es de película, de ciencia ficción", explica, y añade que tanto les han gustado que ya le han pedido más. "Annette está encantada de haberse convertido en una 'influencer de los Spanish wines'", comenta entre risas.

Tan satisfecha ha quedado Annette con los vinos que no ha dudado en recrear de punta en blanco la imagen que se viralizó, pero, esta vez, con la caja de vinos de Valero y Laguens. Hasta han quedado los cuatro para, cada uno desde su casa, organizar una comida con platos típicos de España y Canadá regados con los vinos de enbotella.com

Valero, que actualmente cursa el MBA en International Management del ICEX y fundó la empresa con Laguens -informático-, no puede ocultar la satisfacción de que todo haya ido bien. "Ha salido rodado", recalca, porque no era sencillo. "Estoy muy orgulloso de haberlo logrado, muy contento", añade, al tiempo que reconoce que no puede quitarse "la sonrisa de la boca".

"Es muy complicado enviar vino a Canadá, y especialmente a Ontario", explica. Por eso, quiere agradecer la implicación de su profesor de Logística, Alejandro Molins; la empresa importadora, Eurovintage; y el bodeguero José Carlos Llopart, que actuó de intermediario.

"Esta caja contiene felicidad embotellada", rezan los embalajes que Valero comercializa y que ha recibido Annette, quien, ante semejante mensaje, ha decidido conservarla a buen recaudo. Y es que, como apunta el joven, estas botellas han cruzado medio mundo en plena pandemia y han llegado a su destino. Todo ello, para aliviar la cuarentena de una octogenaria y aportar una "experiencia inolvidable" a todos los involucrados.