Nan Sheperd: la belleza del paisaje que no cansa

Acabo de leer ‘Cerco’ de Carl Frode Tiller, publicado en Sajalín, y amén de las historias de David, Ole, Tom Roger y Paula en una Noruega rural, hay algo que retumba en mi cabeza y no es otra cosa que la novela nombrada en un par de ocasiones ‘La montaña viva’.

La busco en mi humilde biblioteca, recordaba haberla leído tiempo atrás, y …. ahí está. La edición que nos presenta Errata Naturae, en su colección “libros salvajes”, se concibió allá por el final de la II Guerra Mundial y no se publicó hasta 1977. Está dentro de lo que se llama “literatura sobre naturaleza”, no es un libro sobre montaña. Su autora Nan Sheperd se definió así: “No busco cumbres, es una tarea legendaria que emprenden los héroes, no los humanos”. Nan es senderista y lo defiende: “He salido simplemente para estar con ella, igual que se visita a un amigo”, dice en la página 68, y así articula su obra con los elementos que rodean y crean “el himno a ese vivir hasta el final: a tocar, a saborear, a oler y oír el mundo” (página 36). Espacios que “siempre reservan algo con lo que sorprenderme” (página 51).

Geográficamente, el libro está situado en los Cairngorms, meseta escocesa que tiene una altitud máxima de 1309 metros. En un lenguaje muy poético nos va dando pistas de susrecorridos por la meseta y de sus elementos, “esa agua tan clara es imposible de imaginar, hay que verla” (página 54), “al tocarla, sientes una punzada de vida” (página 84). La nieve se convierte en un mundo lleno de huellas que le permite sentirse “acompañada, pero no en el tiempo. Por aquí han pasado una liebre saltando, otra trotando, un zorro arrastrando la cola, varios gallos lira con su gruesas patas, esbeltos chorlitos, venados y corzos” (página 89). Esta relación no la convierte en una naturalista, “¿por qué hacer una lista? No sirve de nada y están todos en los libros” (página 137).

La escritora escocesa, autora de 'La montaña viva'. Archivo Errata.

Traslada conocimientos a los imprudentes, “alocados jóvenes que juegan con la vida humana despreciando las advertencias que les hacen” (páginas 157), “porque no perderse es una cuestión mental, de mantener la cabeza en su sitio, de tener mapa y brújula a mano y saber como usarlos, de seguir constante” (página 106); al referirse a la niebla y al mero hecho de caminar, apunta: “El ojo y el pie adquieren, al caminar por terrenos irregulares, una coordinación que la hacen a una singularmente consciente de dónde va a caer el siguiente paso, incluso cuando se están contemplando el cielo y la tierra” (página 66).

Los recovecos, el aire y la luz, las plantas, las aves, animales e insectos tienen su apartado, como las personas que la habitan, “individualistas, valientes, duras, tercas, inteligentes, cargadas de prejuicios, con manías extrañas y un agudo sentido del humor” (página 153). Nan Sheperd acaba reconociendo que “al hacerse mayor, y menos autosuficiente, empecé a descubrir la montaña en sí” (página 188).

No dejen de hacerlo: es la belleza que no cansa. Háganlo, sí, descubran la montaña, pero con prudencia. #lartes&letras

LA FICHA

‘La montaña viva’. Nan Shepherd. Traducción de Silvia Moreno Parrado. Errata Naturae. Madrid, 2020.

*León Vela es librero en Cálamo. #libreriacalamo @leonvela