Dyango versiona desde su casa "Por volverte a ver", 40 años después 

El cantante Dyango ha versionado desde su casa su canción "Por volverte a ver", acompañado al piano por Andrés Barrios, creada desde el confinamiento 40 años después de su creación.

En un comunicado hecho público este martes por World Music Factory, señala que pocos podían imaginar que "Por volverte a ver", fuera "un tema premonitorio que iba a adquirir un sentido tan especial casi 40 años después de ser cantado por primera vez por Dyango".

Dyango acaba de celebrar el 50 aniversario de su carrera musical y ha recorrido todo el mundo con sus canciones, por las que ha obtenido a lo largo de ella 55 discos de oro, 40 de Platino, 4 nominaciones a los Grammy Latinos y un Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Como amante del jazz, Dyango escogió como acompañante al joven pianistas de Utrera Andrés Barrios, que acaba dehera presentar su segundo disco, primero de estudio, "Al sur del Jazz".

En el inicio del vídeo, que han grabado desde el confinamiento respectivo, Dyango dice: "Tengamos fe, tengamos fe, nos vamos a volver a ver".

Esta es la letra de la canción 'Por volverte a ver':

Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar

Qué fácil era haber dicho lo siento.

Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad

Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar

Que cuando uno se atreve es tarde ya

Tarde ya.

Por volverte a ver

Hoy daría media vida por volverte a ver

Y recuperar el tiempo que se me escapó

Y decir lo siento una y otra vez

No me sirve la razón si tu no estás

Si no estás

Por volverte a ver

Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver

Y aprendía a no querer tanto y a querer mejor

Y a decir lo siento, amor, perdóname

No me sirve la razón si tu no estás

Si no estás aquí.

Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar

Qué fácil era haber dicho lo siento.

Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar

Quien las dice primero suele ser…