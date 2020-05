Corita Viamonte: "Canto en casa y cuando termino oigo los aplausos"

En su estado de WhatsApp pone "estupenda". ¿Lo sigue estando, confinada?

Confitada, yo estoy confitada.

Pues confitada...

Si, estoy estupenda, con ganas de todo. La gente me pide por las redes que les cante cosas. Y algunos me dicen: "Pero si no tienes escenario...". Y yo les contesto que eso es lo que menos importa, que el artista hace grande el escenario y, ahora, si hace falta, su casa.

Así que no se aburre.

Me paso el día cantando, viendo mis fotos, los recuerdos... La fotografía es el mejor invento de la humanidad.

Corita Viamonte, confitada. Heraldo.es

Entonces está un poquito nostálgica estos días.

Sí, porque aquellos tiempos fueron bonitos. Yo era feliz. Los artistas éramos entonces muy felices, aunque pasamos muchas penalidades. Yo actuaba subida a un carro.

¿Y le sirven aquellas experiencias ahora para comparar con lo de ahora? La gente se queja mucho...

No me gustaría estar en la piel de los políticos. Los españoles nos quejamos mucho, pero yo miro a los sanitarios, a los policías, al ejército... Esa gente se la ha jugado por nosotros. Y nosotros tenemos que estar en casa. Aunque también hay muchos que han tenido que dejar de trabajar o que han perdido el empleo... Son muchos días. ¡Pero es que esto ha venido pum y aquí estoy! En el 36 se sabía donde estaba el enemigo, pero ahora no. Sabemos que hay algo, pero no exactamente qué. Tenemos que cumplir las normas y venceremos.

¿Y cómo ve el futuro? ¿Tiene ganas de salir a la calle?

Tengo miedo, no te voy engañar. Porque hay mucha gente que lo desea con mucha ansia. ¡Lo de volver a un bar...! Lo que viene va a ser aún más difícil. Y eso que yo tengo relación con la hostelería. O sea, que entiendo la situación. Y la de los autónomos. Eso es una vergüenza. Pero yo creo que algo hemos aprendido.

¿Confía en que cambie la sociedad?

Esto ha sido una lección muy grande. Yo creo que habrá menos egos y menos egoísmo. Soy optimista. Y eso que yo he llegado a tener miedo, por mi edad. Al principio me ponía la mascarilla para pasear al perro y se reían de mí. Pero ahora me dedico a pintar, a limpiar y a cantar.

Buena terapia.

Mira, el otro día hablé con una amiga cantante. Y me contó que no tenía ganas ni de cantar. Y le dije: "Pues hazlo, porque es lo tuyo, hay que hacer estos días lo mismo que se hace siempre". Yo canto en casa y cuando termino oigo los aplausos. Canto 'La pulga', 'Gracias por venir' o 'Noches de Moscú', en ruso. Yo te digo que no vamos a salir como antes sino mejores.

La artista Corita Viamonte interpreta la canción de 'Noches de Moscú', canción rusa de las más conocidas fuera de su territorio, desde su casa durante el estado de alarma.

Dios la oiga.

Dios y la Virgen del Pilar, que ha hecho mucho. La veo todos los días, me conecto con el ordenador con el camarín, que hay conexión las 24 horas. Pido por todo el mundo. Aquí en Aragón las cifras de fallecidos son más bajas; por algo será.

¿Y tiene planes para cuando se pueda volver a los teatros?

Me da mucho miedo eso de los aforos, porque las compañías van a perder mucho dinero. Pero cuando se pueda me gustaría hacer una gala benéfica en el Principal o en la Mozart. Y he prometido hacer un espectáculo en todos los centros de mayores.