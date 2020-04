Arantxa Argüelles: "La danza que se puede hacer en casa es muy limitada"

La pandemia del coronovarius ha paralizado la agenda cultural de Aragón, incluida la de los bailarines que este miércoles no van a poder celebrar como viene siendo habitual el Día Internacional de la Danza. En 2019, más de 150 personas se daban cita en la plaza del Pilar para conmemorar tan señalado día, en el que se llevó a cabo una gran barra de ballet, entre otras actuaciones. Estos actos, al igual que otros muchos que se repiten cada año por este motivo en la ciudad, han sido suspendidos dentro de las medidas del estado de alarma. Ante esta realidad y confinados en sus casas, los bailarines intentan no perder la forma física para el día después, que esperan llegue lo antes posible.

La aragonesa Arantxa Argüelles, directora de un centro de danza que lleva su nombre en Zaragoza, fue la encargada de dirigir el año pasado la barra de ballet y otros ejercicios de la plaza del Pilar. Este Día de la Danza, sus más de 150 alumnos/as podrán practicar esos mismos ejercicios coreográficos en sus domicilios (que ha colgado en sus redes). "Hay mucho movimiento 'online' de hacer ejercicio en casa. Está muy bien, pero por desgracia el ballet es una cosa que no lo puedes practicar en su totalidad y esplendor en tu vivienda. Puedes hacer una serie de ejercicios pero no puedes hacer desplazamientos y muchos saltos a menos que tengas un espacio enorme. La danza que se puede hacer en casa es muy limitada. Se pueden hacer muchas cosas, pero también hay muchísimas otras que no. Ese es el problema", señala la prestigiosa bailarina.

Agobiados

A sus alumnos, la mayoría menores, Argüelles les recomienda hacer ejercicios y estiramientos. Para ello les van mandando vídeos y pequeños enlaces que pueden practicar durante estas semanas de aislamiento. "Desgraciadamente, si esta situación sigue mucho más tiempo habrá que plantearse opciones", apunta la bailarina, que subraya que el problema es que nos sentimos "agobiados" porque "no podemos hacer casi nada". "Hay un poco de locura. En los bailarines profesionales me parece completamente comprensible porque su cuerpo es su instrumento de trabajo y, en el momento que se pueda, van a tener que seguir con sus trabajos y representaciones. Esperemos que pronto. Pero, por ejemplo, una niña de ocho años está dos o tres meses sin hacer ballet en vacaciones y nadie te dice mándame ejercicios a casa porque pueden hacer otras muchas cosas", añade.

Ensayo de la compañía de danza La Mov en una imagen de archivo. José Miguel Marco

Por su parte, los seis bailarines de La Mov se entrenan estos días como cualquier deportista, tal y como indica el director de esta compañía aragonesa de danza, Víctor Jiménez. "Están trabajando en casa lo que pueden; manteniéndose un poco en forma. Los espectáculos que llevamos a escena necesitan un entrenamiento muy determinado. Eso no se va perdiendo, pero es vedad que no están al 100% ahora mismo. Si nos dicen que podemos empezar en octubre, comenzaremos a trabajar un par de meses o tres antes. Es un trabajo que implica que no se puede trabajar en la distancia. Nuestro día a día es muy claro y tenemos un entrenamiento diario técnico y el ensayo. Estamos todo el día juntos y necesitamos de ese contacto para que el trabajo sea fructífero", explica.

La Mov va a colgar en su canal de Youtube su espectáculo 'Terrenal' para celebrar este Día de la Danza, que le pilla inmerso en un ERTE tras ver cómo sus giras y actuaciones han sido canceladas por la pandemia. "Es complicado a largo plazo. Dependemos de los teatros. Cuando se abran empezaremos a tope, pero hasta que eso no pase no sé. Toda la vida deseando llenar teatros y ahora no se sabe cuándo se van a abrir. Es una locura esta situación. Estamos a la expectativa", se lamenta el director de La Mov.

Mientras, Vanesa Pérez, bailarina de la compañía Tarde o Temprano Danza y codirectora de Estudio 12 de Zaragoza, también intenta mantener unas rutinas de trabajo en la medida en que el espacio de su vivienda y su hija pequeña se lo permiten. "Puedo hacer cosas pero nunca va a ser igual que estar en una sala de 100 metros como la que tenemos en la escuela. Es dificil mantener la misma disciplina. Al final, no es lo mismo que vayas a un espacio apropiado con aulas grandes que hacer algo desde casa", reconoce. Ella trabaja abdominales, estiramientos y un poco de movimiento para que la vuelta a su trabajo sea lo menos dura posible.

La bailarina Vanesa Pérez en su casa de Zaragoza. V. P.

Además, aprovecha el tiempo para avanzar en propuestas pendientes de la compañía, en concreto un espectáculo infantil. "Hay que definir ideas, ver qué queremos contar, hacer dibujos... Queríamos empezar a trabajar en julio, pero no sabemos si va a ser posible. Como no podemos trabajar juntas, que es lo que nos gustaría, vamos a hacer un trabajo más de mesa. Ponerte a crear el espectáculo a nivel físico no se puede", ahonda.

Al mismo tiempo, Vanesa ha hecho un vídeo con su alumna Itziar del Río, técnico audiovisual, con el que quieren lanzar el mensaje de que a pesar de estar aislados en el confinanamiento todos estamos unidos en nuestra cotidianidad. "Todo el mundo hacemos las mismas rutinas. Queríamos transmitir ese bucle a través de la danza. La gente que lo ha visto dice que le ha trasladado la angustia de no poder salir de casa", comenta Itziar.

Para celebrar este 29 de abril, el centro del que Vanesa es codirectora ha lanzado la iniciativa 'Estudio 12 talent home' en el que animan a alumnos y amigos a grabarse un vídeo con sus rutinas de baile en casa. Por su parte, el Patronato Municipal de las Artes Escénicas también se une al Día de la Danza con un vídeo especial para la ocasión.