Olga y los Ministriles adaptan y cantan trece de las mejores canciones en aragonés

"Nosotros hacemos música popular, de raíz, asumimos el legado tradicional, pero nos gusta mezclar los instrumentos populares, aragoneses, con los de ahora mismo, sin solución de continuidad, por decirlo así", dice Salvador Cored, uno de los integrantes de Olga y los Ministriles, que acaba de publicar su sexto disco: ‘Flamas. Las millors canciones en aragonés’. "El sexto y uno de los más entrañables y difíciles", dice Cored.

‘Flamas’ (‘Llamas’) nace de una idea del escritor, editor de Xordica y técnico cultural de la Oficina de la Lengua Aragonesa (OLA), del Ayuntamiento de Huesca Chusé Raúl Usón. "A él, que es un enamorado de Aragón y del aragonés, se le ocurrió una bonita idea: hacer un álbum con las doce mejores canciones en aragonés del último medio siglo. Las eligió y nos las propuso. Nos entusiasmó la idea, claro. Y hemos hecho 12+1. A temas tan conocidos como ‘Mai’ o ‘S’ha feito de nuey’, hemos incorporado unas ‘Jotas de ronda’ con nuestros arreglos, que suelen cantar Roberto Ciria y Óscar Badías de maravilla en su repertorio", dice.

La selección no era fácil pero Chusé Raúl tuvo en cuenta todos las variedades del aragonés. Dice: "Hay temas en cheso, en chistabín, en ribagorzano, en aragonés común o normalizado, en ansotano, en panticuto (de Panticosa), etc. Y por otra parte me parecía que debían estar en el disco aquellas formaciones y solistas que se han implicado con la lengua en todos estos años", comenta Usón. De ahí que en esta exaltación del fuego y del territorio estén Pilar Garzón, que cumple ahora 80 años y que grabó ‘Que escura i fosca ye a viespra’ en 1974, diez integrantes del antiguo Hato de Foces (antecedente de Olga y Los Ministriles), La Orquestina del Fabirol, Biella Nuei y Luis Miguel Bajén, La Ronda de Boltaña, Os Chotos, Ixo Rai, los Gaiteros de Graus, Mario Garcés; se suma el quinteto B Vocal.

Músicas, grupos, emociones

"Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es que queríamos que también hubiera variedad musical: albadas, jotas, rondas, marchas, etc. Creo que se ha conseguido. Hemos afinado en algunas traducciones como ese himno occitano, ‘Aquellas montañas’, que popularizó Biella Nuei y que con el paso del tiempo se ha convertido en un canto de hermandad de la gente del Pirineo; ahora se se canta en varias lenguas". El disco ha sido diseñado por Quique Ubieto, de Os Chotos, en colaboración con el propio Usón.

En la preparación de ‘Flamas’ se ha unificado toda la grafía de los textos, según los directrices de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. «Hay un matiz. Pepe Lera, el autor de ‘S’ha feito de nuey’ pidió que se dejase así su tema, compuesto hace 40 años, y es el único en el que no se ha intervenido», explica Salvador Cored. Colaboran en la producción, por tanto, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y la Diputación de Huesca, así como la comarca de La Hoya de Huesca.

Por tanto, en el disco hay un poco de todo: temas como ‘Mai’, el poema de Ánchel Conte que musicó Gabriel Sopeña, pero también ‘Muller’, un texto de Rafael Andolz, que ya habían grabado hace años Olga y los Ministriles, ‘Augua que amorta la set’ de María José Hernández, la citada ‘S’ha feito de nuey’, ‘Tronca de Nadal’ de Os Chotos, y, entre otros, ‘O Viento rondador’ de La Ronda de Boltaña.

"Nosotros hemos un disco de versiones. Hemos llevado las canciones a nuestro terreno. Nos jugábamos mucho". En el disco, Olga Orús, la vocalista, está a gran nivel. «Qué voy a decir yo. No sería imparcial, tenemos hijos juntos, pero si tengo que retratarla diría con toda sinceridad:_tiene una gran presencia escénica, una voz muy versátil, poderío, un sentido del ritmo perfecto y una afinación exquisita. Creo que no lo digo solo yo», agrega Salvador Cored. ‘Flamas’ tenía que haberse presentado hace unos días en Huesca y el pasado 23 de abril en el Día del Libro de Zaragoza. Se han tirado 1.000 ejemplares y pronto estará en las plataformas digitales habituales.