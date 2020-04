Quince juegos para divertirse con los niños durante el esperado paseo

La PAI, Promotora de Acción Infantil, son viejos conocidos de los niños aragoneses. En Zaragoza, por ejemplo, son los responsables de actividades muy exitosas, como Río y Juego, durante las Fiestas del Pilar, del Espacio Bebé o de la Linterna Mágica.

Estos días, aunque los niños han desaparecido de las ciudades y pueblos, en la PAI no han dejado de pensar en ellos. Y también, con sus sensores súper especiales, han estado muy atentos a lo que dicen las calles y plazas, muy tristes porque echan mucho de menos a sus ocupantes favoritos.

Ahora, saben que los más pequeños van a volver, aunque sea un ratito y con muchas precauciones. Y quieren lanzarle a cada niño un mensaje. Dice así:

"Somos nosotras, las calles y las plazas. Te hemos echado de menos estos días, ¡qué ganas tenemos de verte y sentirte de nuevo! De oírte reír a carcajadas o llorar alguna vez, de sentir tus carreras, saltos, tropezones, bailes, piruetas... Estábamos esperándote; para qué lo vamos a negar, nos gusta la gente, nos gustas tú. ¿Estás preparado para salir? ¿Sabes cuántos triángulos te vas a encontrar? Mil.

¿Y cuántos árboles en flor? ¿Estás dispuesto para descubrir mensajes? ¿Y para escribirlos?

Antes de llegar a la puerta respira tres veces, los pies deben dar dos saltos juntos y las piernas no deben decir nada. ¿Sombrero? No es necesario si no vas a recoger ranas".

¿Listos? Aquí van 15 ideas para convertir un pequeño paseo en algo muy especial: