10 críticos de 'Artes & Letras' recomiendan algunos libros contra la pandemia

Heraldo.es ha convocado a diez críticos del suplemento de ’Artes & Letras’ de HERALDO y les ha pedido que recomendasen tres libros. Se sugería que fuesen uno aragonés, otro nacional y un tercero internacional, aunque se ofrecía libertad de elección; varios de ellos la han usado. Estas son las sugerencias para el día más extraño de Día del Libro.

PEDRO BOSQUED

1.-‘El escapista. Javier Sebastián (Alianza). La nueva novela del escritor zaragozano reclama al lector a que lea en tono de comedia el drama de saber quiénes somos. El problema de la identidad mediante dos gemelos gigantes que hacen de esta novela, una fuente de risa y de dudas. Un disfrute seguro, sin duda.

2. ‘Historia de la imaginación. Juan Arnau (Espasa). Una, y van muchas, acertada reflexión de los que iluminan con solo leerlos. Si algo diferencia al humano del resto de las especies, es la capacidad de imaginar. Y ordenarla, interpretar sus variaciones y sus aplicaciones prácticas, es otra de las propinas para el que lo lea.

3. ’Historia del silencio’. Alain Corbin (Acantilado). Como el libro anterior, de lo menos equivocado para estos días en los que hay tiempo para pensar. El silencio no es la ausencia de ruido, o al menos no solo eso. Es aprender algo más que en otras épocas no apreciamos. No se olvida. Como el silencio regalado.

EVA COSCULLUELA

1. 'Canciones tristes que te alegan el dia. Miguel Mena (Pregunta). Miguel Mena nos regala uno de esos libros en los que todo brilla. Cada texto, cada relato, es a la vez una indagación en nuestro pasado y una pequeña joya literaria que se lee con verdadero placer.

2. A corazón abierto. Elvira Lindo (Seix Barral). Elvira Lindo se desnuda en este libro para contar la vida de sus padres desde su visión de hija, un retrato lleno de ternura pero nada complaciente, que deja ver las luces y las sombras que tuvo su historia de amor. Un libro conmovedor y luminoso.

3. Diario del asco. Isabel Bono (Tusquets). Un hombre que flirtea con el suicidio deja fluir su conciencia en un diario desordenado, donde la familia, las relaciones personales o la extrañeza de vivir se cuentan como si se dejara correr el agua de un grifo abierto. La clave de esta novela no está en lo que cuenta sino en cómo lo cuenta, con una escritura estimulante y una curiosa estructura. Una novela que late.

RICARDO LLADOSA

1. ‘Calomarde, el hijo bastardo de las luces’. Sergio del Molino (Libros del KO). Sergio del Molino se sirve con brillantez del análisis histórico, la crónica periodística e incluso la novela para biografiar a uno de los personajes más sibilinos, odiados y olvidados de la de la historia de España: el ministro de Fernando VII, Francisco Tadeo Calomarde, responsable de la represión de los liberales durante la Década Ominosa (1823-33). Un retrato ameno y riguroso del personaje.

2. ‘Un andar que no cesa’. Ramón Acín (Fórcola). En esta nueva obra, el escritor y viajero Ramón Acín viaja por Aragón, pero también por Sicilia, Egipto, Países Bajos o Normandía. El suyo es un viaje terapéutico, de crecimiento personal y de ensanchamiento de su cultura, que, de paso, ensancha también la nuestra y nos transporta con la imaginación.

3. ‘M.El hijo del siglo. Antonio Scurati (Alfaguara). Un apasionante relato coral sobre las convulsiones políticas en la Italia de entreguerras, que relata los orígenes del fascismo y la lucha de Mussolini por hacerse con la hegemonía del país frente a los socialistas y el movimiento obrero. Scurati mezcla la narrativa con extractos de discursos, artículos periodísticos y memorias para crear una autentica novela documental.

"En 'Calomarde', Sergio del Molino se sirve con brillantez del análisis histórico, la crónica periodística e incluso la novela para biografiar a uno de los personajes más sibilinos, odiados y olvidados de la de la historia de España"

JOSÉ LUIS MELERO

1.Canciones tristes que te alegran el día. Miguel Mena (Pregunta). Es un libro extraordinario que nos recuerda todo el rato a 'Piedad', uno de los libros más conmovedores del autor. Contiene historias desgarradoras como el asesinato, en en septiembre de 1979, de un muchacho aragonés, José Luis Alcazo, a manos de un grupo de ultraderechistas armados con bates de béisbol, o el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Pocos como Miguel saben contar tan bien la sinrazón de la violencia.

2. 'El escapista'. Javier Sebastián (Alianza). La última gran novela del escritor aragonés afincado hace muchos años en Barcelona. Una historia magnífica de intercambio de identidades, en la que un hermano gemelo comienza a suplantar al otro para que salga de la cárcel. Divertida, tierna, conmovedora, a veces dura, es uno de esos regalos que de vez en cuando nos hace Sebastián, que fue unánimemente aclamado por la crítica por su anterior El ciclista de Chernóbil.

3. ‘Pedro Salinas, una vida de novela. Montserrat Escartín Gual. Es la biografía del poeta Pedro Salinas, el mayor en edad del 27, que se construye a partir del epistolario del autor y de muchos de sus textos publicados e inéditos, así como de las cartas que le escribieron su mujer, sus hijos, su amigo Jorge Guillén… Una gran biografía de uno de los grandes poetas del amor de la literatura española.

JULIA MILLÁN. LIBRERÍA ANTÍGONA

1.’Mvsevm’. Javier Saénz Castán y Manuel Marsol (Editorial Fulgencio Pimentel). Este álbum, creado al alimón por el oscense Sáenz Castán y Manuel Marsol, está inspirado en las imágenes de Edward Hopper, la tensión del cine de Hitchcock o el equívoco visual entre realidad y ficción. Narra con una poderosa ilustración y sin texto, la aventura de una visita a un extraño museo donde las imágenes cobran vida y el espacio se transforma en una especie de máquina del tiempo y del espacio.

2. ‘Un andar que no cesa’. Cuadernos de viaje. Ramón Acín (Fórcola Ediciones). Ramón Acín construye mediante su experiencia viajera, una reflexión de muchas caras y un relato autobiográfico a través de sus ojos de paseante, investigador, viajero habitual o turista curioso, sin perder nunca la capacidad de asombro. Igualmente propone una defensa de la literatura de viajes desde el reposo del lector en casa.

3. ‘Hiere negra espina’. Claude Louis-Combet. Traducción de David M. Copé (Periférica). Esta novela recrea el proceso de identificación amorosa que vivieron y sufrieron el poeta expresionista austríaco Georg Trakl y su hermana Grettl. A través de una prosa de gran belleza, sugestiva y elegante, se narra ese episodio incestuoso que nos transporta a un más allá erótico y atormentado.

Detalle de una de las imágenes de Javier Sáez Castán en 'Mvsevm'. Javier Sáez Castán.

LUISA MIÑANA

1.'Ramón Acín. En cualquier de nosotros un pedazo tuyo'. Víctor Juan (Gobierno de Aragón – Fundación Ramón y Katia Acín, 2020). En sus páginas, Víctor Juan no sólo contagia su amor por la figura del artista Ramón Acín y su familia, abre la puerta a una época magnífica de la cultura aragonesa y española, que es imprescindible conocer.

2. 'No entres dócilmente en esta noche quieta'. Ricardo Menéndez Salmón (Seix Barral, 2020). El autor pone toda la maestría de su lenguaje como escritor, que es mucha a mi juicio, al servicio de este relato de la más profunda verdad personal y familiar, en torno a la figura del padre, haciendo, una vez más en literatura, cierto el principio de que en lo más cercano se encierra lo más universal.

3.'Cometierra'. Dolores Reyes (Sigilo, 2019). Una novela en la que el grave relato social se funde casi milagrosamente con la emoción y el lenguaje poético, a través de las experiencias de su protagonista, una muchacha capaz de percibir, al comer su tierra, donde se encuentran las personas que han desaparecido.

FERNANDO SANMARTÍN

1.Canciones tristes que te alegran el día. Miguel Mena (Pregunta). La narrativa del escritor y periodista Miguel Mena nunca nos deja indiferentes. Y de nuevo, en estas páginas, esa narrativa se pone al servicio de las historias que desea contarnos. Sinceridad, por cierto, a raudales, como siempre en él.

2. 'Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo'. Víctor Juan Borroy. (Publicaciones del Museo Pedagógico de Aragón / Fundación Ramón y Katia Acín). Conocimiento, escritura y entusiasmo son los principales ingredientes que aporta Víctor Juan en este libro donde hace un excelente retrato de Ramón Acín Aquilué (1888-1936), mostrando su personalidad singular y su universo.

3. 'Un andar que no cesa'. Ramón Acín (Fórcola). Nos dice Ramón Acín que el viaje conlleva la necesidad de partir y la voluntad de volver. Y estas páginas, que nos muestran Egipto, Normandía, Bruselas, Venecia, la cicatriz bélica de Huesca o muchos lugares por los que transitó Goya, son oxígeno en estos días de encierro.

Fragmetnos del cuadro 'La feria' de Ramón Acin Aquilué, al que Víctor Juan Borroy ha dedicado un libro apasionado. Ramón Acín / Museo de Huesca.

FÉLIX SANTANDER BAILÓN

1. 'Hannibaal'. Miguel Carcasona (Pregunta). 'Me recordó a Broch de La muerte de Virgilio, al ser unas memorias ficticias escritas poco antes de morir el protagonista que nos permite recrear su vida y sus dudas existenciales.

2. 'Seis formas de morir en Texas'. Marina Perezagua (Anagrama). Alegato contra lo absurdo de la pena de muerte, sobre tráfico de órganos, pecados que deben redimirse. Engancha desde las primeras líneas.

3. 'Tyll' de Daniel Kehlmann (Literatura Random House). Biografía de un personaje del folclore alemán del siglo XVII, Tyll Ulenspiegel, reinvención de la novela histórica, fusión de picaresca y realismo mágico.

JORGE SANZ BARAJAS

1.'Una carta de amor como un disparo'. Moncayo Moncayo. Trinidad Ruiz Marcellán (Olifante). Trinidad se pregunta si será capaz de dar a los demás lo que la vida ha inventado en ella. Lo hace en un poemario machadiano en el que los árboles hablan la lengua del paraíso.

2. 'Todo arde'. Nuria Barrios. Alfaguara. Un adolescente desciende a los infiernos de los poblados de la droga para buscar a su hermana Lena. La historia de los dos hermanos sucede de noche y no hay escapatoria para Lolo, que debe cumplir su misión a toda costa. Bella y cruda, la adicción revela sus claroscuros.

3. 'La gran fortuna'. Olivia Manning (Libros del asteroide). La primera novela de la Trilogía de los Balcanes traducida al castellano. Es quizá la mejor novela sobre la 2ª Guerra Mundial. Manning tiene el don del detalle, el análisis psicológico en dos pinceladas y la capacidad para construir brillantes frescos a partir de su propia vida.

ISABEL VERDÚ ARNAL

1. ‘Este es mi cuerpo’. Luis Miñana. Lastura. Un poemario que será un delicioso compañero para nuestras horas introspectivas, donde confluyen carne y palabra, vitalidad y enfermedad, memoria y pura inmanencia, en un ejercicio de autenticidad rotunda.

2. 'Mapa secreto del bosque'. Jordi Soler (Debate). El ensayo de Jordi Soler nos plantea de modo casi profético y con prosa seductora la necesidad de “emboscarse” y mirar con otros ojos la realidad más cercana, más allá de la velocidad de nuestros tiempos; los recodos de sus palabras nos invitarán a al viaje literario y existencial.

3. 'El olor del bosque'. Helène Gestern (Errata y Periférica). La última coedición de Errata y Periférica ha apostado por una novela monumental, donde se conjugan la investigación, el memorialismo, la fotografía, la emoción. Los tiempos pasados y presentes, la multiplicidad de textos confluyen en una historia arrebatadora que no podremos abandonar ni olvidar.