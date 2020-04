Libro vs. película: ¿crees que estas adaptaciones al cine eran necesarias?

Están los que llegaron a 'El Señor de los Anillos' a través de las palabras de J.R.R. Tolkien, recomendadas por un ser querido, un conocido o porque toparon con el libro con sus propias manos. También están los que solo supieron de la historia cuando Peter Jackson se atrevió con la titánica misión de llevar al cine la obra. Y, en ambos bandos hay amantes y detractores de sendos formatos. Por supuesto también están los que primero leyeron el libro y después vieron las películas y, en este grupo, los que amaron la adaptación y los que la odiaron. Y, como a 'El Señor de los Anillos', esto le ha sucedido a muchas sagas literarias: Harry Potter, Juego de Tronos, El cuento de la criada, Los Juegos del Hambre, la saga de Geralt de Rivia, y un largo etcétera.

Aprovechando el homenaje tradicional a la lectura del 23 de abril, Día del Libro, aunque este 2020 sea algo diferente, queremos entrar a debate sobre este tema: ¿te gustan las adaptaciones al cine de estas historias o crees que caerás en la famosa coletilla "es mejor el libro"?

NOTICIAS RELACIONADAS Todo lo que necesitas saber de Amazon Prime Vídeo

Si quieres opinar pero todavía no has leído alguno de los libros, seguro que puedes encontrarlos en alguna plataforma digital o aplicación de lectura, como Amazon Prime Reading o Unlimited Kindle. Y, si tu caso es el contrario, todavía te queda la película por ver, puedes bucear en las plataformas de streaming: Netflix, HBO, Amazon Prime Vídeo, etc. Entonces sí, estarás listo para participar en esta votación.

¡Únete a nuestra newsletter!

¡No te olvides de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte todas las iniciativas, propuestas, retos, virales e historias de estos días!