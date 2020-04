Un paseo virtual por la Zaragoza del confinamiento

«Queríamos poner una ciudad vacía en internet y pedirle a la gente que la llenara, que la ocupara con fotografías tomadas desde sus balcones durante el confinamiento, y también, por qué no, con las imágenes de sus buenos recuerdos de la ciudad, de cuando aún podía pasear sin miedo por ella». Así presenta el fotógrafo zaragozano Javier Romeo el que está siendo el último éxito aragonés en internet, la web ‘Zaragoza desde tu casa’, que ofrece la posibilidad de realizar un paseo virtual colectivo por la capital aragonesa, a la vez que colgar de ese paseo una foto que sea especial para el internauta, o que muestre al mundo lo que se puede ver desde su balcón. El recorrido virtual merece la visita, pero además permite ‘cotillear’ en las fotografías que se han colocado en cada calle y rincón de la ciudad.

La idea de desdetucasa.com ha sido de Javier Romeo e Iñaki Latorre, profesionales del estudio Latorre & Romeo, y es hija del estado de alarma y del confinamiento. «Volar en las ciudades es complicado, y si son grandes, como es el caso de Zaragoza, aún más. –señala Romeo–. Pero nos surgió la oportunidad de hacerlo porque nos encargaron vistas tomadas desde drones para el vídeo que hizo el Ayuntamiento hace unos días como agradecimiento del comportamiento de los zaragozanos durante el confinamiento; el vídeo que se tituló ‘Zaragoza no se rinde’. Pudimos volar los drones muy poco tiempo, apenas una tarde y una mañana, pero ya entonces, sorprendidos por las imágenes de la ciudad semivacía, pensamos si no se podría hacer algo más con el material que estábamos grabando». El estudio Latorre & Romeo está especializado en visitas virtuales y fotografía esférica y, por eso, el proyecto empezó a tomar forma muy pronto. El Ayuntamiento difundió el vídeo, que se convirtió rápidamente en viral, y ellos empezaron a trabajar la idea inicial.

«En un principio lo pensamos solo para nosotros, pero luego vimos que estas imágenes ofrecen una nueva perspectiva de la ciudad, y que además los zaragozanos están confinados y haciéndolo bien; pensamos que lo lógico era abrirlo a la participación. Hablamos con Sin Palabras Creativos, que son los que nos habían hecho el encargo de las vistas de Zaragoza, y no pusieron ningún problema en que utilizáramos las imágenes tomadas para el audiovisual del Ayuntamiento. Y luego llegaría el último paso, que los internautas pudieran no solo disfrutar de la visita virtual, sino también aportar sus propias imágenes, ya sea las tomadas desde la ventana durante el confinamiento o aquellas que supusieran un grato recuerdo para ellos». Han colaborado también As de Comunicación, Awebo y Exclussibe.

Y así nació, hace ahora una semana, zaragozadesdetucasa.com, una web que, sin apenas publicidad, lleva ya varios miles de visitas.

El internauta se encuentra en primer lugar con una visita virtual de la ciudad realizada con dron, una vista en 360º. La precisión en el geoposicionamiento del aparato, junto a la programación del vuelo y la calidad de la cámara con la que filma son las claves para que este tipo de trabajo tenga tanta precisión y calidad.

Durante la visita virtual aparecen una serie de iconos que, al pinchar con el ratón, se despliegan convirtiéndose en la fotografía aportada por un ciudadano. También se incluyen imágenes de reconocimiento a todos aquellos profesionales que velan por la salud y seguridad de los zaragozanos. Periódicamente se actualiza la visita con las fotografías aportadas.

«¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde llegue la gente –concluye Javier Romeo–. Tenemos muchos gigas de capacidad de almacenamiento, así que nuestro único límite nos lo pondrán los internautas. Si el recorrido se satura de iconos de fotografías enviadas los agruparemos para mejorar la experiencia de la visita virtual».

Las instrucciones para participar e incluir fotografías se encuentran recogidas en https://www.zaragozadesdetucasa.com/participar.