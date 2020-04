Amputan una pierna al actor Nick Cordero, tras sufrir complicaciones del coronavirus

El actor canadiense Nick Cordero, conocido por 'Blue Bloods' o 'Ley y Orden', vive duros momentos tras haberse contagiado de coronavirus en Estados Unidos. El intérprete, de 41 años, está ingresado desde el pasado 31 de marzo en un hospital de Los Ángeles y, tras complicaciones en su estado de salud, ha sufrido la amputación de su pierna derecha.

Al parecer, durante su hospitalización se le formó un gran coágulo que obligó a los médicos a esta drástica medida, al no funcionar otros tratamientos anticoagulantes a los que fue sometido, según han publicado varios medios estadounidenses.

Su esposa, Amanda Kloots, confirmó a través de las redes sociales que el actor se recupera ya de la operación: "He recibido una llamada del hospital diciendo que Nick ha salido de la cirugía con vida y que se dirige a su habitación para descansar y recuperarse. Amén. Él está escuchando el apoyo, amor y sus voces todos los días. Gracias a Dios por cuidarlo y a los médicos y enfermeras del hospital", decía.

Kloots no puede estar junto a su marido estos días en el hospital debido a los protocolos de aislamiento de los contagiados de Covid-19 para evitar contagios, como ella misma ha explicado. "Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Le echo mucho de menos. No me dejan ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo", reconocía angustiada: