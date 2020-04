Récord de recaudación y de estrellas: los mejores momentos del concierto contra el coronavirus

De nuevo la cultura. El cine y, sobre todo, la música. Algunos de los rostros más famosos del 'starsystema' mundial salieron en tromba (es un decir) a la llamda de Lady Gaga. En realidad, todos se quedaron en casa. Y desde sus respectivas viviendas participaron en un concierto con afán recaudatorio para la OMS (organización a la que Trump le acaba de retirar su ayuda económica) y para todo tipo de entidades que trabajan a pie de calle contra la pandemia. Y se ha conseguido. 'One World: together at home' ha logrado recaudar 127,9 millones de dólares, más de lo que en su día logró otro de los grandes recitales solidarios de la historia: el recordado 'Live Aid' de Bob Geldof.

El dinero, como dejaron claro los presentadores del espectáculo, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, era lo más importante. Pero la cita deja también algunas actuaciones que, dados los medios caseros y la falta de público, no fueron las mejores desde el punto de vista musical, pero que tuvieron toda la trascendencia y de los momentos musicales que se recordarán para siempre.

Estos son algunos de ellos:

LOS ROLLING STONES (You cant't always get what you want).

Ver a una banda como los Rolling Stones, nacida para los conciertos de masas, encerrada en casa, es una de las escenificaciones máximas del confinamiento. Los británicos, siempre cómplices aún en la distancia, eligieron para la ocasión su tema 'You cant't always get what you want'. La letra dice que "no siempre puedes tener lo que quieres, pero que si lo intentas podrías encontrar lo que necesitas".

LADY GAGA ('Smile')

La impulsora del gran concierto conecto desde su casa, libre de la parfernalia estética que la suele acompañar. Sentada en el piano, habló de su preocupación por los sanitarios que atienden a los enfermos, y se dirigió a la gente en sus casas, que se pregunta "cuándo esto va a ser diferente" y a los que les dio el permiso para "sonreír", cantando el clásico 'Smile'.

PAUL McCARTNEY ('Lady Madonna')

El mito viviente de la música hizo un homenaje a los "verdaderos héroes" de esta crisis: los trabajadores de la Sanidad de "todo el mundo". Apuntó directamente a los líderes del mundo para que "fortalezcan los sistemas nacionales de salud". Recordó, con fotos, que su madre, Mary, fue enfermera y comadrona durante la II Guerra Mundial. A continuación interpretó 'Lady Madonna' junto a fotos de médicos y enfermeras.

ELTON JOHN ('I'm still standing')

Presentado por sus grandes amigos, David y Victoria Beckham, el compositor británico interpretó una de sus canciones más famosas, 'I'm still standing' (Aún estoy de pie) que ahora suena como un himno de resistencia. Lo hizo en su inseparable piano, en el jardín de su residencia.

J LO ('People')

Como en el caso de Lady Gaga, Jennifer Lopez, desprovista de la espectacular parafernalia que la suele acompañar, interpretó el temazo de Barbra Streisand 'People': "Gente, gente que necesita a otra gente, es la gente con suerte del mundo", dice la canción

STEVIE WONDER ('Lean On Me' y 'Love's In Need of Love Today')

El concierto permitió también disfrutar de la voz de Stevie Wonder. Como todos, en acústico, con su piano, el compositor interpretó dos temas. "En un mundo duro como esto, nos tenemos que apoyar unos en otros", dijo.

CÉLINE DION, LADY GAGA, ANDREA BOCELLI, LANG LANG, JOHN LEGEND ('The Prayer')

También hubo colaboraciones. En una suerte de 'We are the world', las famosas voces de Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga y John Legend con el pianista chino Lang Lang al piano.

TAYLOR SWIFT ('Soon You'll Get Better')

La famosa cantante interpretó, como casi todos, al piano, 'Pronto te pondrás bien'.

Hubo muchas más actuaciones. Aquí está el espectáculo al completo, que contó con el paraguas organizativo de la oenegé Global Cítizen.