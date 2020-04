música

Dónde ver, a qué hora y quién actúa en el gran concierto de las estrellas contra la pandemia

Lady Gaga promueve y coordina 'One world: Together at Home', en el que grandes de la música actuarán este sábado desde su casa, a través de las redes sociales: los Rolling Stones, Billie Eilish, Stevie Wonder, J Balvin o Paul McCartney serán algunos de los invitados.