Cumbre de estrellas de la cultura pop para animar la lucha contra el Covid-19

Se le había promocionado como un nuevo Live Aid, 35 años después y en cuarentena, pero fue otra cosa, muy distinta, útil quizás para levantar ánimos y extender un mensaje de unidad planetaria, pero, precisamente por las difíciles circunstancias que comparte la humanidad, con menor enjundia en lo artístico. Al menos así resultó en el arranque del primer tramo (caída la noche en España) de la larguísima velada convocada por Lady Gaga en complicidad con la OMS y la organización Global Citizen, que debía estirarse seis horas.

Hubo pequeñas actuaciones en acústico y mensajes ofrecidos por estrellas internacionales de la cultura pop: entre los músicos, de Luis Fonsi o Juanes a The Killers, pasando por Ke$ha, Annie Lennox o Sheryl Crow; entre los actores, Matthew McConaughey o Sarah Jessica Parker; famosos deportistas como Lewis Hamilton y David Beckham; también celebridades de otro tipo como la modelo Heidi Klum. Se escucharon asimismo alocuciones de líderes políticos del planeta y de representantes de movimientos sociales, o de sanitarios, y estas intervenciones se intercalaban con reportes de cómo se está viviendo y combatiendo la pandemia del Covid-19 en distintos países. El plato fuerte estaba reservado para la madrugada (en torno a las 2.00, de nuevo hora española) cuando debían comenzar dos horas más de actuaciones, igualmente desde casa pero esta vez ya en un formato más parecido a un concierto. Se esperaba, entre otros, a los Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer López, Alanis Morissette y Andrea Bocelli.

Aquella anterior gran reunión de superestrellas con un fin benéfico, el Live Aid, para recaudar fondos contra el hambre en África (se consiguieron más de 90 millones de euros), fue propiamente un festival con dos sedes. La convocatoria partió de Bob Geldof y se celebraron el 13 de julio de 1985 sendos macroconciertos en la ciudad estadounidense de Fidadelfia y en Londres, y una audiencia mundial millonaria siguió también por televisión a grandes de la música como Queen (muy celebrada aquella actuación suya), David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna. En la cita de anoche, bautizada como One World Together at Home (algo así como Un Solo Mundo Juntos Desde Casa) no podía haber ni escenarios ni público y las principales redes sociales y plataformas audiovisuales eran el vehículo para que viajara la música.

Faltaba la emoción que da la experiencia compartida y la interacción con la audiencia. Aunque sí había un gancho no presente en la otra cita benéfica: esta vez se podía curiosear en la intimidad de las estrellas que abrieron las puertas de sus casas.