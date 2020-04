'El bosque', un relato de Ismael Grasa

Llevamos tres semanas encerrados en casa por el coronavirus, mi mujer, mi hija y yo. Mi hija tiene tres años y no es consciente de que está encerrada en una casa. Al contrario, parece feliz con la situación, tiene todo el día para estar con sus padres y con sus juguetes. Pienso que para muchos padres del mundo este confinamiento nos está poniendo de cara con la infancia de un modo novedoso para nosotros, porque los tiempos con el niño venían siendo algo dosificado, con nuestras guarderías y la ayuda de los abuelos y de los familiares, o por el simple hecho de que pudiésemos salir a la calle, de modo que todo, la infancia también, se disolvía un poco.

De pronto, sin embargo, nos encontramos teniendo que estar en el mundo del niño sin interrupción, con una infancia en bloque. Esto por un momento nos asusta, aunque no lo podamos decir abiertamente. Nos rebelamos íntimamente contra ello, cuando el niño, una vez y otra, nos coge de la mano y nos lleva a su terreno. Pensamos en las cosas que dejamos de hacer, en las películas que dejamos de ver y en los libros que no leemos, y pataleamos en nuestro interior como patalea el niño cuando le llevamos a lavarse los dientes o a la cama -nuestra hija, además, en ningún caso está dispuesta a irse a dormir-, de modo que unos y otros pasamos el día tirando de nuestros brazos, nosotros para ir llevando al niño hacia los buenos hábitos y hacia la vida adulta, y el niño para enseñarnos a nosotros, a su manera, a ser los adultos que debemos ser.

La pandemia, en la medida en que a muchos ciudadanos nos mantiene confinados en la infancia, nos conduce al antiguo bosque de los cuentos. Pensamos que hay que proteger al niño de la crueldad del mundo, de aquello que le espera y para lo que hay que ir advirtiéndole, cuando en realidad, en cierto sentido, es el niño y la naturaleza la fuente de la crueldad, y es el niño quien nos cuenta a los adultos sus relatos de bosques peligrosos, de fieras y de brujas, de gigantes terribles y de muñecos tullidos y echados al fuego. Nos llega a través del niño un mundo medieval, rural, lleno de cazadores y de reyes caprichosos, de serpientes parlantes y de carromatos. Queremos educar al hijo en el liberalismo, pero cuando él nos abre sus viejos cuentos, por más que sean en ediciones adaptadas por los psicopedagogos mejor intencionados, nos devuelve al universo de nuestro pasado arbitrario y violento, como la bocanada que nos llegase de un horno recién abierto. Somos nosotros los que nos protegemos entonces del niño y de sus dibujos, de su primitivismo. Tesoros robados, monstruos marinos, fortalezas del medievo son desde por la mañana en este encierro nuestro medio. Niños que nacen del tamaño de un garbanzo, otros que crecen tanto que angustiosamente ya no caben por una puerta, o los que son tragados por una ballena… Bien pensado, cualquier género de adultos es un edulcoramiento de aquellos abismos.

Igual que llora el niño, lloramos los padres cuando él nos coge de la mano y nos lleva al nivel de la alfombra, que es el nivel raso donde se juega, y que es el de la hierba y el de las hormigas. El niño, por otra parte, percibe perfectamente cuándo no estamos del todo en su terreno, cuándo fingimos que jugamos pero no nos entregamos o seguimos pendientes de otros asuntos. Él nos pide una renuncia completa, un salto. Y cuando por fin lo damos, aunque solo sea por un instante, es como si el niño nos diese a luz a nosotros, ahí sobre la alfombra. No tiene interrupciones el tiempo del niño, nuestra hija nos pide desayunar después de la siesta, porque no distingue bien los momentos del día. Su madre y yo nos reímos entonces, felices y, después de todo, igual de confundidos.