Las salas de exposiciones zaragozanas ajustan calendarios para cuando se supere la crisis

El estado de alarma cogió a las principales salas de exposiciones en el tramo central de la temporada y, tras las primeras semanas de confinamiento, la mayoría ha iniciado ya gestiones para configurar un calendario adaptado a la situación. Dos son las claves: la incertidumbre de no saber cuándo será posible visitar una exposición y el deseo de no perder ningún proyecto. Quien tiene más difícil de cuadrar todo es el Caixaforum, cuyas exposiciones giran por varias ciudades y, en muchos casos, incluyen fondos de instituciones internacionales que realizan préstamos cortos. Es el caso de ‘Lujo. De los asirios a Alejandro Magno’, que se inauguró a finales de febrero, con fondos del British Museum y que tiene previsto clausurarse el 14 de junio.

Fuentes de la Fundación LaCaixa señalan que «estamos trabajando para que las exposiciones ya inauguradas se puedan prorrogar, pero la situación es compleja y no podrá empezar a aclararse hasta que se sepa con certeza a partir de qué fecha se podrá visitar una exposición con normalidad. En estos momentos tenemos 13 exposiciones, 3 en Barcelona, 2 en Madrid, Zaragoza y Sevilla, y una en Palma, Gerona, Tarragona y Lérida. Cuando se sepa esa fecha se podrá empezar a concretar algo». ‘Lujo’ se ha visto ya en Barcelona y Madrid y las piezas, cuando todo se normalice, llevarán un año fuera de Londres.

Al Ayuntamiento de Zaragoza el estado de alerta le cogió con una exposición de Paloma Navares (hasta el 12 de abril) en su espacio emblemático, la Lonja. Está también a la espera de saber la fecha en la que vuelva la normalidad a las salas. Lo único que tiene claro es que el 17 de junio se inaugurará en los balcones la muestra del certamen ‘Desde mi balcón’, convocado por el festival PhotoEspaña.

Vitrina de la exposición de Akio Maruyama que no ha llegado a inaugurarse en la Escuela Museo de Origami Felipe Moreno

Desde el Ayuntamiento se subraya, en cualquier caso, que «se sigue coordinando con los artistas y entidades para que las exposiciones que, en algunos casos se han tenido que aplazar, sigan adelante». Así, se sigue trabajando para los proyectos previstos en otoño en el Torreón Fortea (el oscense Eduardo Marco), Palacio de Montemuzo (la zaragozana Noelia Marín) y Casa de los Morlanes (Susana Modrego y Andrés Vicién). En el Museo Gargallo, por su parte, se presentarán una muestra de ilustradoras de finales del siglo XIX y otra de la ceramista Yanka Mikhailova.

En la Lonja se presentarán ‘El sueño de la razón. La larga sombra de Goya en el arte contemporáneo’, colectiva de 58 artistas organizada por el bicentenario de las ‘Pinturas negras’; y sendas muestras del aragonés Ricardo Calero y de Manuel Outumuro, esta dentro del festival PhotoEspaña.

En el Centro de Historias se ha quedado atrapada la única que aún no ha tenido público, ‘Muñecas’, de Akio Maruyama. Se iba a inaugurar el 14 de marzo en los espacios de la Escuela Museo de Origami (EMOZ). No llegó ni a presentarse ni a abrir sus puertas al público. «Era compartida con obras de Beth Johnson, pero esta ya tuvo problemas para traer sus modelos y hubo que cancelar su parte –relata Jorge Pardo, del EMOZ–. Cuando podamos inaugurarla contactaremos con el resto de los artistas que teníamos previstos hasta fin de año, un origamista japonés que vive en Francia, un grupo italiano y la propia Beth Johnson, para ver cómo lo organizamos. Antes, no tiene mucho sentido».

También a la espera se está en la DPZ para ver cómo se cierra la temporada en el Palacio de Sástago, donde estaba prevista una sobre los 125 años de fotografías en las páginas de HERALDO y otra con los trabajos presentados al premio Isabel de Aragón, Reina de Portugal. En cuanto a Fuendetodos, según revela Ricardo Centellas, coordinador de Proyectos de la DPZ, «el 30 de marzo se iba a inaugurar una antológica de obra gráfica de Carlos de Haes, el mejor grabador del siglo XIX después de Goya. Hemos hablado con Calcografía Nacional, que nos prestaba la obra, para retrasarla». El calendario de la sala Ignacio Zuloaga se ajustará para que encuentren cabida otras dos exposiciones más, una de ellas de Manolo Millares y otra que preveía comparar la serie de grabados de peces formada por orden de Carlos III, con la intervención que hizo en su día José María Sicilia sobre grabados originales de la serie. «Y hemos tenido que postergar también la visita que iba a hacer el arquitecto Rafael Moneo a la localidad natal de Goya –añade Centellas– con el objeto de tomar apuntes para hacer uno de los ‘Disparates de Fuendetodos’»

La Universidad prorrogará también las dos exposiciones que tenía abiertas en el Paraninfo. «Vamos a alargar la fecha de clausura de las de Enrique Larroy y la de Pilar Burges seguramente hasta después del verano –señala Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura–. Y estamos hablando con Jorge Gay, que tenía previsto inaugurar a principios de mayo, para mover su exposición al mes de octubre».

Maite Ciriza, directora de Cultura y Patrimonio de la Fundación Ibercaja, asegura que «se prorrogará el cierre de las exposiciones que tenemos en el Museo Goya, de Paula Rego, que inauguramos apenas unos días antes de que empezara el confinamiento;y de la colección Escolano en el Patio de la Infanta. No podemos decir hasta qué fecha porque estamos pendientes de saber cuándo volveremos a la normalidad. Mientras tanto, nos hemos volcado en ofrecer contenidos ‘online’ porque la cultura está siendo la gran aliada del confinamiento estos días».

Por último, el Museo Diocesano ha visto frustrada la exposición especial para estos días, centrada en la Semana Santa. «Nuestra intención es mantenerla unos meses, porque pensamos que igual no nos dejan abrir los museos con normalidad hasta el final del verano –señala su director, Sergio Blanco–.Para el próximo mes teníamos prevista una de artistas contemporáneos que también hemos retrasado».