Las series que han llegado en abril para rescatarte del aburrimiento

Amazon Prime Vídeo, Netflix, HBO o la recién estrenada plataforma de streaming Disney + han tenido que reajustar la calidad de sus emisiones para no colapsar el servicio de internet afectando así tanto al entretenimiento o a la correcta realización de las funciones de aquellos que dependen del teletrabajo.

Los gigantes del entretenimiento también han tenido que advertir de que habría contenido afectado por el coronavirus, por lo que habría estrenos que se retrasarían y, otros, se llevarían a cabo, pero en versión original subtitulada.

Sin embargo abril ha llegado con muchas historias que contar en este querido formato televisivo qeu son las series. Uno de los platos fuertes ha sido la esperada cuarta temporada de 'La casa de Papel', que cuenta con ocho episodios y se estrenó el pasado viernes 3 de abril, por lo que muchos ya han podido devorarla a gusto.

Por su parte, Amazon Prime Vídeo cuenta con una producción propia que hará las delicias de los amantes de la ciencia ficción, con unos escenarios que rebosan fantasía, una fotografía exquisita y un actor como Jonathan Pryce en el reparto: 'Tales from the Loop', o 'Historias en bucle'.

NOTICIAS RELACIONADAS Todo lo que necesitas saber de Amazon Prime Vídeo

No obstante, la saga española no es ni mucho menos la única de la que se puede disfrutar estos días, en los que, además, se requiere un amplio catálogo de planes, ya que por primera vez la Semana Santa deberá disfrutarse dentro de casa, lo cual permite disfrutar de unas deliciosas torrijas sencillas y caseras, pero no de viajes, de tambores o de reencuentros, y eso significa que tenemos por delante una buena dosis de tiempo libre.

Si necesitas contenido para que no se te caiga la casa encima estos días, atención a los estrenos que han llegado a las principales plataformas de streaming este mes de abril:

¡No te olvides de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte todas las iniciativas e historias de estos días!