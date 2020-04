'Cada niño en su jaula', un relato de Ángel Gracia

Hola. Tengo tres años. ¿Y tú, cuántos tienes? Antes iba al cole. Ahora hay un bicho, no se puede salir. Me lavo las manos yo solo. Mi mamá no baja a la calle, habla por teléfono. Yo hablo con los abuelos con mi móvil, pero quiero ir al pueblo. Mis papás no van al trabajo. Jugamos en la terraza, pero es muy pequeña, hay topos y agujeros. A mi papá se le cae la pelota a la calle porque tiene el pie torcido. Baja a cogerla y ya no vuelve a bajar. Yo no salgo de casa, pero tengo muchos trabajos. Soy bombero policía y ratón el cartero. Tengo mi maletín de doctor. A mi bebé Elsa le picó un cangrejo y le puse una tirita. Mi bebé Ana tiene coronavirus, yo la voy a curar porque soy médico. Cuando nos dejen salir iré a casa de mis abuelos y los curaré. Mamá, ¿y si alguien se muere?

Mi mamá canta ‘A tapar la calle’. Ella salta y yo salto en la terraza porque no se puede bajar a la calle. Me gusta bailar así. Mi papá también baila y me hace muchas bromas. Mi mamá me aúpa, es un ascensor. Veo personas con máscara y perro. Quiero un perrito, mamá, pero no quiero una máscara. Veo el parque. Me gustaría ir con la bici y me gustaría ir al cole y me gustarían muchas cosas, pero no se puede. Quiero que mi cumpleaños sea pronto. Quiero ver a los Titiriteros. Tengo una camiseta de ellos y un erizo, me lo regalaron cuando fui a su concierto. Me gusta conducir en el garaje. Mi papá se sienta detrás, ahora no se puede. Tengo un camión de bomberos y un camión de basura y un tractor. Me faltan el submarino y el avión. Papá, cuando nos dejen salir, ¿iremos a París o a Londres o qué? Yo soy piloto. Mis papás aplauden en la ventana y yo digo hola a los vecinos y chiflo. Estamos cada niño en su jaula.

Mi profe envía vídeos. Me gusta verlos muchas veces. Mi profe tiene dos hijas. Yo tengo tres años, y luego tengo ocho, y soy el cerdito mayor. Ahora soy un bebé y gateo. No sé hablar. Lloro y me enfado. Me gusta grabar mensajes para los niños del cole. Los amigos no se empujan y se ayudan. Veo dibujos en la tele. Mi papá ahora dice que sí, mi mamá está en la camita. Enciendo un mando y luego, otro. Y también construyo casas y hospitales. Un día construiré una casa en el árbol y tú me ayudarás, papá. ¡Por supuesto que sí! Me gustan los murciélagos y los fantasmas. En la tele no me dan miedo. Tengo una varita y mi varita te convertirá en dragón. Por la noche hay una pesadilla en mi cama. Me gusta dormir con mis papás. Mamá, ¿no hay nadie más con nosotros, verdad?

Mi abuelo me envía vídeos. Me gusta verlos muchas veces. Mi abuelo tiene una quitanieves gigante. Un beso, adiós, muá, me voy a jugar al salón. En la tele hay personas con guantes y mascarillas. En la tele hay muchos médicos y no hay médicos y yo soy médico. Un rey malo ha robado todas las mascarillas. Tengo una motosierra y te corto el brazo, papá. Y luego me lo corto a mí. No pasa nada, es una broma. ¿Por qué toses, mamá? No quiero ir a lavarme las manos, papá, estoy muy ocupado. ¿Estás malita, mamá? No quiero recoger los juguetes, me gusta verlos así cuando me despierto. Que me esperen porque me conocen. ¿Tienes coronavirus, mamá?

Después de la siesta desayuno magdalenas. Quiero tener dientes de chocolate. En la cocina pongo la radio y bailo canciones. Me miro en el cristal de la puerta. Soy yo. En la radio dicen muchos números, yo sé contar hasta ocho y once. Dicen coronavirus. Dicen tonterías, yo también quiero hablar y la apago. Mis papás dicen cosas, entonces digo que estoy hablando yo. Lo mejor es contar cuentos. Fuera de mi cama, monstruos. Yo le cuento cuentos a papá. ¿Y si se muere un niño, mamá? Los muertos no hablan, yo sí hablo. Tengo tres años y tú no.

Lo haré…