Se cancela el 'Slap Festival!' en junio, y la devolución de entradas comienza este lunes

La organización de 'Slap! Festival' ha cancelado la edición de este año, prevista para finales de junio, debido a la pandemia provocada por el coronavirus, y la devolución del dinero de las entradas comienza este lunes, 6 de abril.

La XI edición de verano de Slap !Festival 2020 se había programado entre el 26 al 28 de junio, en el camping municipal Zaragoza, y las entradas ya se habían comenzado a vender a través de Eventbrite, el canal oficial de venta por el que también se devolverá el dinero de las localidades adquiridas.

Los organizadores ya han contactado con varios de los artistas que figuraban en el cartel de este verano, como La Yegros, The New Mastersounds & Lamar Williams Jr, The Sweet Valndals, Gecko Turner, Locoplaya o Muéveloreina, para transmitirles la determinación de suspender el evento.

"Tomamos esta drástica y triste decisión ante la incertidumbre generada por la propagación de Covid-19 en todo el mundo y, concretamente en España".

En una nota de prensa, han explicado que la evolución de esta crisis sanitaria, sin precedentes, y "a pesar del deseo de que la situación mejorase, las circunstancias impiden continuar con la organización del festival".

Aunque han intentado explorar otras opciones antes de adoptar esta "drástica decisión" han considerado que la cancelación "es la única opción viable" al argumentar que as autoridades sanitarias indican que "posiblemente sea necesario un plazo de entre dos y cuatro meses para resolver esta emergencia".

Agradecimientos

Desde la organización han preferido ser "cautos y no poner en riesgo la salud de público, trabajadores y artistas" porque "esta vez, la responsabilidad prima a esa ilusión y pasión" que ponen en cada edición.

Asimismo, han querido destacar que Slap! Festival es un "ejemplo de convivencia" de géneros musicales, pero sobre todo de público, ya que une a personas de edades y gustos muy diferentes. "Familias amantes de la música negra, gente que lo vive de noche y otros de día. Siempre en armonía y con ganas de pasárselo bien. Porque nuestro público es, precisamente, lo mejor de nuestro festival".

Han recordado que 'Slap! Festival' se encuentra entre los proyectos culturales más destacados de Aragón, según el último observatorio de la Fundación Contemporánea y han agradecido a las instituciones, sobre todo a Zaragoza Cultural y al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, "ya que sin su soporte y compromiso año tras año, este festival no tendría sentido".