Los actores de 'Camera Café' se 'juntan' 11 años después con el covid-19 como excusa

Once años después, once de los actores de la cómica serie 'Cámera Café' se han reunido virtualmente con motivo de animar a la población a que no salga de su casa para evitar más contagios por el nuevo coronavirus covid-19. Los seguidores de esta mítica serie que emitió Telecinco de 2005 a 2009 y que sumó más de 500 episodios en su historia de la televisión, podrán volver a disfrutar de un episodio particular protagonizado por los artistas más emblemáticos.

Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de la máquina de café, el lugar de encuentro es una videollamada que comienza con Jesús Quesada -interpretado por Arturo Valls- proponiendo a Julián Palacios -Carlos Chamarro- ir a un bar que abre "de extrangis". El resto de personajes aparecen para explicar cómo están llevando estos días confinados en casa e impedir la escapada de sus dos compañeros. Esa es la excusa para que los espectadores se vuelvan a encontrar con Cañizares -Esperanza Pedreño-, Bernardo Marín -César Sarachu-, Marimar Montes -Esperanza Elipe-, Choches -Juana Cordero-, Benito Avendaño -Daniel Albaladejo-, Arturo Cañas -Alex O’Dogherty-, Frida Lüdendorff -Silvia Wheeler-, Mónica Salazar -Carolina Cerezuela- o Victoria de la Vega -Ana Millán-.