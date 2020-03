José Azul se rebela contra el virus Covid-19 y lo transforma en hierro

"El arte no puede parar por un virus", dice desde su pueblo natal, Burbáguena (Teruel), el escultor José Azul, un artista aficionado al metal, a la piedra y a los usos de la imaginación. Insiste: "De tanto hablar de él, he hecho el virus, el Covid-19".

Lo ha hecho como le gusta hacer las cosas, con detalles, con sus clavos, con un cuerpo central al que parecen nacerle aspas con espirales, alas, fragmentos soldados. Su virus, si pudiera decirse eso, tiene armazón y aspecto de un asteroide. Y a la vez parece dialogar con su obra habitual, poblada de bestiarios de metal.

Lo ha construido en su casa, cerca del río Jiloca. "Tengo la escultura en Burbáguena en un pequeño museo que estoy montando en mi corral. Pensando en Chillida y en su museo, me gusta llamarlo el Leku Corral Museum", dice con su habitual humor y la franqueza de los humildes.

José Azul se maneja a la perfección en las pequeñas y medianas esculturas, pero también en el arte monumental, que tiene diseminado por distintos lugares de Aragón. Agrega: "Estoy confinado. Trabajo en mi cochera. Cuando todo pase me gustaría regalar esta pieza a lo sanitarios. Espero que esta pesadilla se acabe pronto y con bien para todos". Para él, la escultura es arte y artesanía, manufactura y osadía, sorpresa e invención.

José, en su taller-cochera, sigue trabajando, y además en un proyecto concreto: "Este año se celebran los 900 años de la batalla de Cutanda (Teruel), un lugar que no está muy lejos de aquí, y me encargaron una escultura. Pensé en un ojo, un ojo de Alfonso I ‘el Batallador’, y me puse a trabajar y luego saltó todo por los aires". Por los aires parece expandirse su pieza. Él, con ese entusiasmo que posee, no se quedó quieto y decidió que Covid-19 podría ser como un extraño y temible animal de esos que le han hecho conocido en la Comunidad.

Otra perspectiva de la pieza que ha creado José Azul. José Azul.