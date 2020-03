'La favorita': un exquisito juego de reinas y damas con la gran Olivia Colman

Entre 2018 y 2019, ‘La favorita’ se llevó premios de casi todos los festivales y una de sus protagonistas, la gran Olivia Colman, estuvo varios meses recogiendo galardones, como el Óscar y el Globo de Oro a la mejor actriz. El éxito de la intérprete británica estaba más que justificado, porque Colman llevaba años dando la cara en televisión y participando como secundaria en muchos filmes, como en ‘La dama de hierro’, o como principal en otros, caso de ‘Redención’ (‘Tyrannosaurus’), de Paddy Considine y junto a Peter Mullan. Pero ‘La favorita’ nos la descubrió en toda su inmensidad, algo que luego le ha permitido estar en otros trabajos importantes e, incluso, encarnar a la reina Isabel de Inglaterra en ‘The Crown’.

‘La favorita’ es, también, en mi opinión, la mejor película del griego Yorgos Lanthimos, admirado por muchos, que a mí no siempre me termina de convencer, como me sucedió con ‘Canino’, ‘Langosta’ o ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’ . De hecho, si, por ejemplo, en ‘La favorita’ hubiera modulado mejor el uso de la banda sonora y se hubiera controlado más en los movimientos de cámara, innecesarios y abrumadores, yo creo que este filme hubiera sido extraordinario.

Lanthimos es uno de esos creadores dinámicos, rompedores y la mayoría de las veces autor de historias perturbadoras. En ‘La favorita’, sin embargo, se muestra en las formas más exquisito que nunca al abordar la historia de la primera monarca de Gran Bretaña, Ana Estuardo. Lo hace con un reparto excepcional en el que a Olivia Colman se unen Rachel Weisz y Emma Stone y a las que sitúa a principios del siglo XVIII, en plena guerra con Francia. Más que indagar en circunstancias históricas, Lanthimos se centra en la relación entre estas tres mujeres, crueles y entrañables a la vez, con un punto descarnado y degenerado, que se mueven entre intrigas para hacerse con el poder. Ellas son una reina trastornada y enferma, que pide compañía y afecto, y sexo; su ‘favorita’, que ejerce de reina, y una dama recién llegada que busca medrar.

