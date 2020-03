Pepín Banzo:"Estamos todos fastidiados, pero hay que tratar de seguir divirtiendo"

Pepín Banzo es uno de los artistas aragoneses que más kilómetros hace al año, actuando de pueblo en pueblo. En vísperas de que comience la temporada de las fiestas patronales, ¿cómo lleva esta condena al encierro?

Se lleva mal, como todos los autónomos, porque no dejo de ser uno de ellos, aunque me dedique a la cultura, al mundo artístico. Esto parecía que no iba a ser tan grande, pero de repente empezaron a caerse todas las actuaciones y ya no tengo nada. Ves que estamos todos igual, con todo cancelado. Entiendo que es normal que las cosas que son de fiesta ahora mismo estén en segundo plano. Aunque es paradójico que esto pase cuando todo el mundo demanda desde casa, por el encierro colectivo, que se hagan actuaciones en redes sociales. Yo las estoy haciendo, poniendo diariamente en internet pildoritas de magia, de humor, de música, y la gente lo agradece.

Se multiplican estas iniciativas desde la cultura para hacer más soportables los días de confinamiento, casi todas altruistas. Se está apreciando qué importante es su trabajo para la sociedad. Pero también se debate sobre los riesgos del ‘todo gratis’.

Es complicado, porque lo que para muchas personas es su sustento, su medio de vida, para otras es el ‘hobby’. Como estamos todos de retiro espiritual entre comillas, surgen un montón de personas que no se dedican habitualmente a esto y están aportando su granito de arena para que la gente esté mejor. No sé... Creo que tenemos que estar ahí, pero hay que ver hasta dónde se llega, dónde acaba todo.

Y se visualiza también qué importante es el humor, hasta en las negruras más profundas.

A lo largo de la historia, cuando peor ha estado la sociedad, han actuado los que arrancan una sonrisa al público para tratar de hacer más llevadera la situación. Ha sido así siempre y creo que así seguirá. Aunque a veces es complicado. Ahora estamos todos fastidiados. Mucha gente puede poner en redes el descontento que tiene encima, pero nosotros, no, nosotros tenemos que dejar eso a un lado y tratar de ser alegres y divertidos como siempre.

¿Se imagina el mundo que saldrá de esta?

No lo sé, pero las personas tratatamos de salir adelante como sea. Tengo amigos que hace dos semanas estaban dando clases de instrumentos musicales tradicionales por los pueblos y ahora tienen que hacerlo ‘on line’. No queda más remedio que reinventarnos. En tiempos de crisis, siempre se saca la creatividad adelante. Seguro que surgen cosas nuevas, divertidas y originales que le dan la vuelta a todo esto.

Cogestiona un espacio escénico único en Aragón, El Sótano Mágico, en la ciudad de Zaragoza. ¿Sueña con la reapertura?

Estos días no entra nada, pero sí que sale. Tenemos que seguir pagando gastos del local: por ejemplo, los del sistema para que la humedad no afecte a las piezas del museo (de historia de la magia). De momento, vamos suspendiendo actuaciones semana a semana, pero había personas que tenían la entrada reservada y pagada y hemos tenido que llamar a todas, una por una, para devolverles el dinero. Algunas nos han dicho que no, que nos quedemos ese dinero para volver ellas a la sala cuando se pueda. Estamos muy agradecidos al público.

Entre sus seguidores más fieles están los niños. ¿Algún consejo para estos días?

También nos tenemos que reinventar como padres. En casa tenemos la suerte de que hay un montón de instrumentos. Tocamos, les dejamos que participen, les hago alguna magia, vemos dibujos animados… Tenemos dos hijos pequeñitos y dos adolescentes. Y entre todos nos ayudamos. Los padres en general se lo están currando un montón pero es complicado porque los niños, igual que los adultos, necesitan salir. Les sugiero que se pongan cosas bonitas en Youtube, ver actuaciones de magia, musicales...