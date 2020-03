Muere Kenny Rogers, estrella del country, a los 81 años

La estrella del country estadounidense Kenny Rogers, con una exitosa carrera discográfica durante seis décadas, falleció el viernes por la noche a los 81 años, anunció su familia este sábado. Su muerte no ha sido por coronavirus. "Rogers se fue en paz, en casa. Partió de causas naturales, rodeado por sus seres queridos", declararon en un comunicado reproducido por AFP. La ceremonia de despedida del cantante de éxitos como 'The Gambler' (El apostador) y 'Coward of the county' (El cobarde del pueblo') se realizará en la intimidad familiar.

Casado cinco veces, le sobreviven su esposa Wanda y cinco hijos. Junto a su representante, ellos han preferido evitar las multitudes en el velatorio, aunque, afirmaron, esta decisión no tiene relación "con la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19".

Nacido en Houston, Texas, en 1938, hijo de un carpintero y una enfermera, Rogers comenzó su carrera a fines de los años cincuenta y pronto entró a los mundos del rockabilly, el jazz y otros géneros que luego llevó al estilo country. Rápidamente se convirtió en una celebridad.

En la lista de los más escuchados

Sus éxitos lideraron en 24 ocasiones la lista de los más escuchados y ganó seis Country Music Awards, un premio para el flocklore norteamericano. Rogers saltó a la fama gracias a sus dúos con Dolly Parton y sus apariciones en algunas películas y programas de televisión, como 'The Muppet Show' (Los teleñecos). Sus baladas melodiosas y sus abundantes giras le convirtieron en un artista muy querido por el gran público, que también se rindió ante sus reinterpretaciones de las clásicas canciones de Navidad.

"Nunca me consideré un gran cantante, pero sí tengo cierta manera de contar historias", dijo el ganador de tres Grammy en una entrevista de 2013. "He tenido mucha suerte en encontrar varios grandes temas que han permanecido en los corazones del público".

El intérprete vendió decenas de millones de discos en todo el mundo con canciones como 'Lucille' o 'Islands in the Stream' (Islas en la corriente'). "Hago dos tipos de canciones", dijo en 2015. "Están las canciones que cuentan una historia y tienen un significado social, y las baladas que dicen lo que cada hombre querría decir y lo que cada mujer querría escuchar".

El álbum 'The Gambler', editado en 1978, fue un gran hit internacional con varios discos de platino y se desarrolló en una película que el mismo Rogers protagonizó. A él le gustaba bromear diciendo que no era un buen apostador. "Aprendí hace mucho tiempo que no puedo ganar suficiente dinero como para excitarme, pero puedo perder lo suficiente como para deprimirme", aseguró en otra entrevista. "Por eso no juego".

Adiós al escenario

Su último concierto fue en Nashville en octubre de 2017, donde compartió escenario con su amiga cantante y colaboradora de toda la vida Dolly Parton para una última presentación de 'Islands in the Stream'. En abril de 2018 anuló las últimas fechas de su gira de despedida debido a problemas de salud. "No quería demorar mi retiro una eternidad", dijo Rogers en esa ocasión. "Disfruté muchísimo esta oportunidad de decir adiós a mis fans a lo largo de los últimos dos años", indicó, agregando que «nunca podría agradecerles apropiadamente por el aliento y el apoyo que me dieron a lo largo de mi carrera».