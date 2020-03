Almirante Boom, la explosión tropical de Guillermo Esteban

Almirante Boom es el proyecto en solitario del guitarrista y productor zaragozano Guillermo Esteban. Durante más de una década ha sido guitarrista de grupos aragoneses como The Patinettes, Stabilito, The Fire Tornados o Delirium Tremens, hasta que en 2016 sintió la necesidad de dar rienda suelta a algunas de sus influencias más exóticas y comenzó a crear sus propias composiciones basadas en ritmos tropicales. «Entonces vivía en Madrid y no formaba parte de ninguna banda. Empecé a escuchar otras músicas, tenía un compañero de piso colombiano y a través de él descubrí la cumbia y el folclore colombiano», recuerda Esteban.

Así comenzó a grabar en casa las canciones de su primer EP, ‘Tropical Western’ (2016), ya que aquella música «se prestaba mucho a hacer bases en el ordenador de una manera muy sencilla para armar los temas yo solo. Así empezó a fluir todo y desde entonces no he parado de investigar sobre ritmos tropicales y afrolatinos», añade. Al principio, sus composiciones eran netamente instrumentales, sin voz. «Mantenemos ese espíritu, pero ahora les añadimos cánticos, entre tribales y festivos, como los que podrían escucharse en una cantina colombiana», matiza.

Este mes publicó el disco ‘Cuida que viene!’, que pudo presentar en Barcelona con su banda de acompañamiento, El Comando Aguardiente, compuesta por Diego Gaudini (batería), Hugo de Paula (bajo) y Kike Labarta (percusiones). «Estábamos pensando en presentarlo en Zaragoza, en Las Armas, hasta que la actual situación lo paralizó todo. En cuanto termine todo esto retomaremos la actividad y a tope otra vez», asegura.