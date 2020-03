Eran jóvenes y guapos y se convirtieron en una luminosa estrella fugaz en el firmamento musical británico. Grabaron solo dos epés, en formato casete, y hoy, de la mano de las redes sociales y de una discográfica independiente norteamericana, son un grupo de culto entre los que buscan reavivar la sinceridad y la frescura de los 80, que parece definitivamente perdida. Lo curioso de Bona Dish es que el disco que en tiempos recientes les ha dado una popularidad que no tuvieron en su día está íntimamente ligado a Aragón. ' The Zaragoza Tapes: 1981-1982', el vinilo recopilatorio que recoge toda su producción, no habla de la capital aragonesa pero en cierta medida 'nació' en ella: el grupo estuvo confinado unos días por la nieve en el aeropuerto de Zaragoza y la experiencia les marcó.

Para entender a Bona Dish hay que remontarse a la Inglaterra de finales de los 70, donde todo era posible. Steven Chandler (guitarra y voz) y Julie Devine (bajo, violín y voz) se conocieron en Hertford siendo aún adolescentes y empezaron a acudir juntos a los conciertos. Pese al pequeño tamaño de su ciudad (unos 25.000 habitantes) el ambiente musical (allí nació Deep Purple) y la cercanía de Londres (25 kilómetros), les sumergieron en la vanguardia del momento. El hermano de Steven, Shelford (batería y voz) y su novia, Jo Bell (voz), completaron el grupo.

Imagen del disco recopilatorio de Bona Dish, 'The Zaragoza Tapes' heraldo.es

"El grupo se formó a finales de 1979, sin que hubiera un líder claro -señala a través del correo electrónico Steven Chandler, hoy fotógrafo profesional y alejado de los circuitos musicales-. Éramos mi hermano y yo y nuestras respectivas novias. Mucha de la nueva música que nacía en ese momento en el Reino Unido era el ruidoso y derechista Oi! una especie de versión más cruda del punk, y nosotros estábamos radicalmente en contra. Formamos Bona Dish en parte como reacción y en parte como antídoto".

El propio nombre del grupo ya era una declaración de intenciones. Proviene del polari, la jerga de la subcultura gay británica. Significa 'buen chico'. "Teníamos un amigo, George, que era gay, moderno y que influía mucho en nuestro estilo y en nuestra forma de ver la vida", explica Steven Chandler.

El Oi! había nacido como heredero del street punk, pero muy pronto derivó hacia una estética skinhead y una ideología neonazi, que los cuatro amigos de Hertford rechazaban.

Otra imagen del grupo británico durante su estancia en el aeropuerto de Zaragoza Steven Chandler/Bona Dish

"A partir del 78, mi hermano y yo habíamos formado parte de un par de grupos punk, así que teníamos cierta experiencia para tocar en directo. De las chicas, Jo podía cantar y tocar la flauta y Julie aprendió el bajo sobre la marcha (le enseñó el propio Steven). Ellas dieron un toque femenino al sonido. No teníamos las suficientes habilidades musicales como para elegir nuestro propio sonido, simplemente hacíamos lo que nos salía. Intentábamos hacer canciones sencillas en la línea de los grupos que nos gustaban, The Velvet Underground, Supremes, The Fall, PIL etc. Por suerte formábamos parte de una generación amplia, festiva, formada en su mayoria por chicos de clase media que organizaban conciertos y fiestas nocturnas en las que participaban bandas y grupos locales. Las oportunidades para tocar en directo eran muchas, pero nunca salimos de ese ambiente".

Las canciones de Bona Dish, con un punto satírico y surrealista, hablaban de los problemas de su generación, de la Inglaterra de la Thatcher, de la sexualidad femenina, de los embarazos no deseados, de una juventud que quería y no podía. Un crítico que las redescubrió a partir de la recopilación 'zaragozana' ha llegado a hablar de "clásicos que nadie escuchó".

En 1981 y 1982 grabaron sendos epés, en un cobertizo de jardín y en una cabaña de 'boy scouts', y fueron editados en cassette (500 copias de cada mini álbum) y distribuidos por In-tape, que también trabajó con Marine Girls y Portion Control, grupos con los que, por otra parte, Bona Dish compartió escenario en directo.

Poco después de su segunda grabación, el grupo se disolvió y no tardó nada en caer en el olvido. "Nos distanciamos y nos dedicamos a carreras más realistas", resume Steven Chandler.

Pero en la memoria de los cuatro miembros de la banda quedó grabado un hecho especial, que han recordado siempre a lo largo de toda su vida. "En 1981, junto con un grupo de unos 20 amigos, fuimos de vacaciones a esquiar a Formigal, en los Pirineos. Al acabar, de vuelta al aeropuerto de Zaragoza, nos encontramos con que nuestro vuelo a Londres había sido cancelado a causa de las fuertes nevadas en el Reino Unido. Terminamos dando vueltas por el aeropuerto durante lo que parecieron ser días (en realidad, fueron 48 horas). Recuerdo que pasamos mucho tiempo en el bar, donde el personal nos dejaba poner nuestra propia música. Era una época en la que todo el mundo llevaba cintas para 'walkman', así que durante horas y horas se escuchó a grupos como ABC, Japón, Lou Reed... Bueno, también Bona Dish tocó y bailó en ese bar de Zaragoza".

Otra imagen del grupo de 1981, confinados en el aeropuerto de Zaragoza Steven Chandler/Bona Dish

Fueron días de cierto frenesí. En Formigal habían disfrutado de los sándwiches de cerdo y de las fondues. Bebían brandy mezclado con champán, y sangría. También habían hecho una excursión hasta la frontera hispano-francesa. En Zaragoza, pese a lo cenizo del confinamiento en el aeropuerto, encontraban diversión en todo. En tiempos recientes, Julie Devine aseguraba en una entrevista: "estábamos allí con 20 colegas y nos parecía que dominábamos el mundo. Éramos jóvenes, sexis y revoltosos. Aún me trae muy buenos recuerdos".

Una fan del grupo colgó a principios de la década pasada varias canciones en youtube y, ¡milagro! los temas empezaron a recibir miles de visitantes, atraídos por la lozanía y la frescura del grupo. Y en 2013, la discográfica independiente norteamericana Captured Tracks hizo una cuidadosa remasterización de todos los temas y los recogió en un recopilatorio. ¿Cómo titularlo?

"Ya casi nos habíamos olvidado de Bona Dish -concluye Steven Chandler-. Captured Tracks contactó con nosotros y nos dijo que en torno a nuestras canciones se había creado un gran grupo de seguidores en Youtube. Nos pusimos a pensar un título para el lanzamiento y me surgieron algunas ideas, 'The Palmers Green Tapes', 'The Hertford Tapes'... pero enseguida estuvimos todos de acuerdo: '¡The Zaragoza Tapes!'.