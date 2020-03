El coronavirus resucita la Wii

Han pasado 13 años desde que la compañía Nintendo lanzara la Wii en España, una consola en aquella época completamente revolucionaria. Sus mandos sin cables llegaban para acabar con algo que hasta entonces parecía consustancial al aficionado a los videojuegos: el sendentarismo.

Gracias a la Wii, se dejó atrás lo apoltronarse necesariamente en el sofá cuando se está frente a una pantalla, pero también el juego en soledad. Familias y amigos podían pasar un buen rato juntos, haciendo deporte virtual pero sudando de verdad, sin salir de casa... Justo lo que ahora anhelan millones de personas encerradas por la cuarentena a causa del coronavirus en medio mundo. Vuelven las 'wiijetas'

"El pasado fin de semana estábamos buscando en Youtube vídeos para "mantenernos en movimiento". Y entonces, mi hermana se acordó". Así cuenta la zaragozana, del barrio de las Delicias, Olga Vélez,de 18 años, como a Blanca, su hermana gemela le vino a la cabeza esa vieja consola. Para ellas, es un aparato particularmente 'vintage', ya que entró en sus vidas cuando solo tenían 5 años. Ahora, mayores de edad, recuerdan aquellos juegos infantiles, "al Wii Party". Quién les iba a decir que una pandemia mundial las iba a hacer reencontrarse con sus juegos infantiles.

"Hacía muchos años que no la tocábamos", cuenta Olga. De hecho la tenían guardada "en un armario de la terraza, en un sitio bastante poco accesible". Una vez recuperada, les costó un poco ponerla en marcha "porque no nos acordábamos bien de cómo enchufarla". Pero una vez en marcha, "nos pegamos un maratón de 'Wii Dance'".

La madre de Olga y Blanca, que tienen otro hermano de 24, Guillermo, está encantada. "Se parte de la risa. El otro día estábamos bailando, nos grabó y corrió las cortinas para que nos vieran los vecinos. Fue un festival", recuerda Olga riéndose. En cartera tienen también poner en marcha la Wii Balance, una tabla con sensores especialmente diseñada para hacer ejercicio y que hasta ahora dormía el sueño de los justos usada "como reposapiés".

Hasta Berto Romero, en la edición casera de su programa 'Leit Motiv', ha sacado a relucir la consola. Padre tres hijos, cuenta en su conversación con Andreu Buenafuente cómo se ha enganchado con su familia a vídeos de 'Just Dance' de la Wii. "Son superdivertidos, luego he hecho hasta estiramientos. Me da miedo engancharme a esa mierda, la verdad", dice (a partir del minuto 8 del vídeo).

No solo en España resucita la Wii. Silvia Casulla es zaragozana, pero desde hace tres años vive por trabajo al otro lado del Atlántico, en el estado de Nueva York (Estados Unidos). Vive en un área boscosa, en una casa unifamiliar y, con sorna, dice: "Llevo desde que llegué aquí practicando el distanciamiento social". Por eso ella nunca ha dejado de estar "abonada" a esta videoconsola en un país y en una zona, la suya, donde nieva a menudo y hay que estar mucho en casa. "¡Me llegué a llevar la Wii Balance en la maleta de España a Estados Unidos!", dice. Estos días, su hijos, Pedro y Jorge, que no tienen colegio por la cuarentena, también saltan y hacen gimnasia con la Wii.

