Laetitia Colombani: "El antisemitismo, por desgracia, vuelve a ser algo muy actual en Francia"

La escritora, guionista, actriz y directora Laetitia Colombani (Burdeos, 1976) presentó hace unos días en la capital aragonesa su última novela, ‘Las vencedoras’ (Salamandra), en un encuentro en la mediateca del Instituto Francés conducido por la directora del centro, Laure Vázquez.

En este nuevo libro, tras el éxito de su anterior novela, ‘La trenza’ ­–más de un millón de ejemplares vendidos–, Colombani cuenta la historia de Solène, una mujer que, a sus cuarenta años, ha sacrificado todo por su carrera como abogada: sus sueños, sus amigos y sus amores, hasta que un día se derrumba y se sume en una profunda depresión.

En ‘Las vencedoras’ vuelve a entrelazar historias, en esta caso en un mismo escenario...

En ‘La trenza’ abordé tres historias geográficamente lejanas y en este libro son dos –la de Sólene y la de Blanche Peyron, comandante del Ejército de Salvación en Francia, hacia 1925– que se sitúan en el mismo lugar, el Palacio de la Mujer, en París, pero con casi un siglo de diferencia. Me gusta mucho poner los puntos de vista y las historias en paralelo porque pienso que desde el paralelismo se puede encontrar mucho sentido.

¿Conocía la figura de Blanche Peyron?

Para nada, y de hecho la mayoría de la gente tampoco la conoce. Realizando la investigación sobre la historia del Palacio de la Mujer descubrí su existencia, encontré archivos de época y una biografía sobre ella que había sido escrita en los años 30. Todo eso me dio muchas ganas de darle luz a esta persona y contar lo que fue su vida y su compromiso.

Un homenaje al activismo social.

Quería hablar del sitio de la mujer en nuestra sociedad. En ‘La trenza’ me interesé en lo que vivían las mujeres en otros países bastante lejanos y esta vez necesitaba escribir una novela que fuera más cercana a nosotros.

Su manera de describir es muy cinematográfica.

Me han dicho muchas veces que ‘La trenza’ es muy cinematográfica y creo también que mi manera de trabajar en el cine influenció mi manera de escribir. Siempre procuro coloco a los personajes en una situación concreta y en acción. Por ejemplo, en ‘Las vencedoras’, al inicio, había escrito dos o tres capítulos que describían la depresión de Solène y para mí no era lo suficiente dinámico, o lo suficientemente vivido, y entonces busqué una manera de empezar más visual. Para mi es una entrada de la novela mucho más encarnada que permite percibir también el trauma que siente Solène en ese momento.

Ir de la novela al cine y viceversa ¿es un camino fácil de transitar para usted?

Realmente, me parece fácil pasar del cine a la novela porque cuando un escribe para cine hay mucha pauta, indicaciones, limitaciones. En la novela hay una gran libertad porque nada tiene un coste, solo el tiempo que inviertes en ella, mientras en el cine hay muchas restricciones, entre ellas las presupuestarias.

Le habrán dicho en más de una ocasión que ‘La trenza’ recuerda al filme ‘Babel’, de Alejandro González Iñárritu.

Es una de mis películas favoritas. La he visto muchas veces y me influenció muchísimo para la escritura de ‘La trenza’. Fui al cine cuando se estrenó, hace casi 15 años, y en ese momento pensé que me gustaría hacer un ‘Babel’ en femenino.

¿Se convertirá en película?

Así es. He terminado el guion y hemos comenzado las pruebas de castin. Finalmente, si toda va bien, también la dirigiré.

Y ‘Las vencedoras’ ¿tendrá su adaptación a la gran pantalla?

No, pero estamos trabajando en la idea de una serie.

En Francia ¿existe desequilibrio salarial entre hombres y mujeres en el sector audiovisual?

Existen grandes diferencias de salario, sobre todo en el cine. Por ejemplo, en el oficio de director puede haber hasta un 42% de diferencia salarial. Hay una gran diferencia a la hora de la representación en las pantallas. Hay muchos más papeles para hombres que para mujeres. Un ambiente muy discriminante. Más del 80% de los productores son hombres y ahora se interesan por temas más femeninos solamente porque está de moda.

¿Qué opina de la polémica sobre Roman Polanski en la última edición de los Premios César?

Me sorprendió mucho que Polanski recibiera el César al mejor director, a pesar de toda la polémica su alrededor. Por otra parte, lamento que esto eclipsase completamente el tema tratado por la película, el antisemitismo, que por desgracia es algo muy actual en Francia.