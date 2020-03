Iris de Campos, una actriz aragonesa en 'Mercado Central'

"Una serie como 'Mercado Central' es como un máster para aprender televisión. Aprendes con los directores, con los actores y con los técnicos. Trabajar en una serie de la que se emite un capítulo al día, cinco días a la semana, exige compromiso y trabajo en equipo".

La actriz zaragozana Iris de Campos da vida desde hace unos días al personaje de Marta en la serie 'Mercado Central'. Lo curioso del caso es que inició su andadura en la serie como 'coach' o entrenadora de actores, y ahora combina ese trabajo con el de la interpretación.

"Ser 'coach' me gusta -confiesa-, pero hubo un momento en el que la serie iba a estrenar nuevos papeles y yo, antes que nada, soy actriz. Me presenté a las pruebas y convencí a Álvaro Haro, el director de castin de la serie". Poco puede adelantar de lo que le sucede en el futuro a su personaje, 'Marta', que apareció en pantalla por primera vez en el capítulo 103. "Es captadora de socios para una onegé y, como todos los que trabajan en ese ámbito, va cambiando de sitio dentro de la ciudad. Un día le toca estar en el Mercado Central y allí conoce a Paolo, que trabaja en la pizzería Napoli", relata.

Iris de Campos trabaja en la serie desde el primer día de rodaje. ¿Cuáles son las claves del trabajo de un 'coach'?

"Es una especie de eslabón entre el director y los actores, a los que intenta prestar todo su apoyo -relata-. Ellos ya saben cómo evoluciona su personaje, pero necesitan ayuda para preparar los textos y dar lo que el director les pide".

La serie se estrenó el 23 de septiembre del año pasado en las sobremesas de La 1. "El ritmo de trabajo es un poco frenético, de 8.00 a 18.00, de lunes a viernes. En el equipo estamos dos 'coaches' pero, aún así, el ritmo es trepidante, porque hay muchas tramas cruzadas y trabajamos rápido: hay cinco directores de capítulos y un director de la serie, Joan Noguera. Aunque se prepara todo mucho, también hay cierto margen para la intuición, para observar a los actores y ver qué propuestas traen. En una serie de estas características, tan ambiciosa, el único secreto reside en trabajar en el equipo y en dedicarle muchas horas a tu trabajo. Para que una serie tenga éxito hoy es necesario que el guión esté cuidado, que haya mucho equilibrio entre todas las tramas y subtramas... En esta profesión no siempre uno más uno es igual a dos".

Iris de Campos viajó a Madrid a los 18 años para estudiar durante cinco en la Escuela de Nuevos Creadores de Nina Rota. Como actriz, sus inicios han sido típicos: ha combinado las campañas publicitarias y los anuncios televisivos (Migueláñez, McDonald's...) con los papeles en largometrajes ('Novatos', de Pablo Aragüés o 'Clara no es nombre de mujer', de Pepe Carbajo). También ha participado en la serie de televisión 'El síndrome de Ulises'. Ha destacado en el terreno del cortometraje, como actriz (ganó el premio Raccord 2014 por su trabajo en 'Desconexión', de Juan Álvarez) y directora (su 'Aurora Bautista' fue primer premio del Concurso de Jóvenes Creadores de El Molar). En 2016 recibió el Simón Glamour y al año siguiente presentó la gala de los premios del cine aragonés. Ha escrito y protagonizado obras de teatro.

Su trabajo en 'Mercado Central' es tan absorbente que apenas le deja margen para otros proyectos. Pero tiene uno muy especial. En 2008 produjo y protagonizó la webserie 'Chicos', rodada en capítulos de 60 segundos y que rebasó hace tiempo el millón de visualizaciones. Y quiere embarcarse en una segunda temporada.

"La dirección siempre me ha gustado mucho, pero es un trabajo que me da respeto. Me sigo viendo a mí misma como actriz y no entiendo el trabajo de 'coach' como un paso intermedio hacia la dirección. Pero esta profesión es tan bonita que, si tienes ganas de aprender, puedes planteártelo todo. De momento, estoy trabajando en la producción de la segunda temporada de 'Chicos', pero no creo que empecemos a rodarla hasta el año que viene".