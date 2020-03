La magia del cine resucita mañana a Más Birras en el Centro Cívico Delicias

La tan manida magia del cine justifica su existencia en jornadas como la que se vivirá este miércoles en el Centro Cívico Delicias. El rodaje de ‘La estrella azul’, la película de Javier Macipe sobre Mauricio Aznar, recreará un concierto de Más Birras en el mismo escenario en el que el músico del barrio de Casablanca dispensó hace tres décadas lecciones de vida y rock’n’roll.

«Como fan del grupo y de Mauricio, es un privilegio hacerlo revivir. Es muy emocionante estar aquí, con este telón de Más Birras. Es muy difícil explicar lo que siento», explicaba un emocionado Macipe en un receso de la filmación, que este martes se concentró en escenas en el camerino.

La actividad era frenética en la sala para ultimar todos los detalles para realizar este regreso al pasado. Desde lo más visible, el escenario con sus amplificadores, instrumentos y dos vistosas banderolas; hasta capítulos más anecdóticos como las barras forradas con la publicidad de la inventada Cerveza Rubia, «cerveza espacial desde 1964», o el empapelado de parte de las paredes simulando la madera para adecuarlo a finales de los 80.

«Hemos intentado que todo sea muy real. Los músicos son músicos. El actor, Pepe Lorente, se ha dedicado a aprender a cantar y a tocar la guitarra de la forma más creíble. Los conciertos se grabarán en directo. No habrá ningún ‘play back’», reveló Macipe.

La mayor responsabilidad recae sobre el actor zaragozano Pepe Lorente, que encarna al músico. «Lo abordo primero con mucho respeto y después tratando de perdérselo un poquito porque si no, es imposible. Es como cuando uno hace un Shakespeare. Si hubiera interpretado a un músico de Murcia no hubiera llevado el mismo peso, pero siendo de aquí sé perfectamente quién es Mauricio Aznar. Me he guiado escuchando su música, que es donde está todo: su lucha, sus conflictos, sus anhelos», confesó.

Todo el equipo está invadido por el cariño, el respeto y la devoción hacia el intérprete y coautor de ‘Apuesta por el rock and roll’. «Mauricio es luz porque tanto tiempo después de su muerte seguimos hablando de él. Es como las estrellas, que se apagan pero su luz sigue llegando. Todo esto que está ocurriendo son cosas que él desencadena. Ahora mismo hay un montón de personas que tenemos un trabajo y una ilusión gracias a él. Esas para mí son las verdaderas estrellas, las que guían a otros, las que tienden puentes que los demás cruzamos», proclamó Macipe.

La película, cuyo rodaje transcurrirá entre Zaragoza y Argentina (Santiago del Estero y Cerro Colorado), está centrada en la última época de Más Birras y el posterior viaje de Mauricio Aznar a Argentina, donde se introdujo en el folclore latinoamericano. Una experiencia que le marcó y que trató de transmitir a su regreso a la capital aragonesa con la banda Almagato. «También reflejaremos su adolescencia, en la que se ven las renuncias y la apuesta que tuvo que hacer para dedicarse al rock’n’roll en una época en que para las familias no era tan fácil entender que el hijo quisiera ser rockero», relató Macipe.

Un viaje fílmico que abordará las sombras y las luces de un artista tocado por la varita del talento urgente y puro. «Mauricio era una persona que sufría sus sombras pero no las proyectaba en los demás. He entrevistado a unas 50 personas y todas unánimemente me han hablado bien de él. Era muy sensible y en aquellos tiempos las personas muy sensibles tenían más riesgo de caer en cosas malas», concluyó el realizador.

'La estrella azul' está producida por MOD Producciones y por El Pez Amarillo, con la zaragozana Amelia Hernández como productora ejecutiva.