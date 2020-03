'The melting point', el documental aragonés que pone fecha a la desaparición de los glaciares pirenaicos

Es conocido por todos que en un futuro no muy lejano no quedará ningún glaciar en los Pirineos, pero… ¿cuándo desaparecerá el último? Esa es la pregunta a la que da respuesta Adrián San Román en su documental ‘The melting point’ (El punto de fusión), gracias al ‘viaje’ que realizó, durante la grabación del mismo, en el que acompañó a los expertos “que se dejan la piel” estudiando la evolución de los glaciares a 3.000 metros de altura.

Ascenciendo a los glaciares de Ossoue, Maladeta y Aneto comprobó in situ cómo han cambiado estas masas de hielo y así lo muestra en su documental este aragonés. Un documental que nació como un proyecto del máster que estaba cursando en la Universidad Carlos III, en Madrid, y que se ha convertido en un documental, que llenó la sala en su estreno en el Centro de Historias de Zaragoza. "En principio, el documental duraba 15 minutos, lo establecido en las bases del trabajo, pero decidí conocer más y elaborar una versión extendida, de 29 minutos", explica el joven director zaragozano. "Y tenía material para que durase alrededor de una hora, pero siendo consciente de que los documentales, ahora, se consumen mayoritariamente por internet, esta es la duración adecuada".

‘The melting point’ (El punto de fusión) nació como trabajo universitario. A. S. R.

Durante esta andadura no está solo. Lo acompaña un grupo de nueve personas, entre los que se encuentran cámaras, gestores de redes sociales e incluso un intérprete. "Tuvimos que contar con uno, ya que uno de los equipos al que acompañábamos en su ascensión era francés". Y menos mal que no está solo, las complicaciones se sumaban en cada rodaje. "En ese momento, entendí por qué nadie se había lanzado a contar esto en forma de documental”, relata San Román. "A mí me gusta preparar cada secuencia como si se tratase de una película, y allí no había preproducción que valiese. Tenías planeado, por ejemplo, grabar el sonido del lugar y el viento no te lo permitía. Así, con todo".

Y ese no era el único obstáculo que saltar. "Después de la ascensión, tocaban cinco o seis horas de grabación y guardar fuerzas para afrontar el descenso", detalla el mismo. Además, las condiciones meteorológicas también fueron una barrera. "En el del Aneto pasamos mucho frío, hacía muchísimo viento, y al cámara de drones los dedos se le estaban quedando helados".

‘The melting point’ (El punto de fusión) nació como trabajo universitario. A. S. R.

Así, este documental que nació para mostrar las consecuencias que tiene que en el Pirineo haya aumentado la temperatura 1,2 grados, cuatro décimas más que de media en el mundo, se convirtió en un documental, que no solo muestra la reducción de estos glaciares, sino también la labor titánica que realizan estos expertos, que, en algunos casos, llegan a subir hasta cinco veces al año. "De hecho, es en esto en lo que hago hincapié en el documental, en la dureza de su trabajo, en la gran labor que realizan para conocer más sobre esta reducción y en cómo su trabajo va a servir para afrontar otros cambios en otras cordilleras". Pierre René, presidente de la Asociación Morraine y guía de montaña; Eduardo Lastrada, codirector de Spesa ingeniería, y Javier del Valle, doctor en geografía, investigador y divulgador científico, son los protagonistas de esta historia. Cada uno de ellos lidera un equipo de investigación en un glaciar de la cordillera, Ossoue, Maladeta y Aneto respectivamente, y, además, colaboran con el Patronato de los Glaciares Pirenaicos.

‘The melting point’ (El punto de fusión) nació como trabajo universitario. A.S.R.

Asimismo, el documental, que cuenta con la colaboración de Aragón Televisión, "que tendrá con los derechos de emisión dentro de dos años", como el mismo director detalla, se espera que pueda proyectarse en más salas e incluso en festivales. "Estamos cerrando nuevas proyecciones", asegura este aragonés, que tras casi dos años trabajando en este documental, tiene muchas ganas de que pueda llegar a cuánto más público mejor.