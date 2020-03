Lorenzo Azcona: "La relación de este país con su propio jazz es tortuosa"

Lorenzo Azcona presenta su nuevo álbum, con su banda, el sábado 7 en la Bóveda del Albergue, en Zaragoza, a las 20.00. Lo acompañarán Rubén Rebolleda, piano y teclado; Sebastián Rubio, percusión; Peter Oteo, guitarra, y Jonatan Temprano, batería. La poeta Marta Domínguez recitará las ‘tuitpoesías’ de Ángela Bautista.

¿Cómo es el disco ‘Soplo de vida’, qué jazz busca?

El disco es el más luminoso y lleno de energía que he grabado hasta ahora en solitario. Como puedes ver, no me ciño a ningún estilo que pueda encorsetarme a la hora de componer, es un jazz con muchas influencias. A veces parece música étnica, otras funky... Siempre hay un hilo conductor, el saxo como ‘voz cantante’, que unifica y naturaliza las variadas sonoridades de cada tema.

¿Existe una tradición española poderosa de jazz?

Sí. Podemos trasladarnos hasta los comienzos de Tete Montoliú y Pedro Iturralde, dos estrellas que tuvieron mucho éxito fuera de nuestras fronteras. Luego hay que pasar por Jorge Pardo, Perico Sambeat, Chano Domínguez..., con ellos pasa lo mismo. Pero la relación de este país con su propio jazz es tortuosa, se sigue sintiendo que es una música que no pertenece a nuestro ‘acervo cultural’. Aunque seguimos luchando para que eso cambie, en ello estamos los que continuamos grabando a contracorriente.

¿Cómo crea su propio álbum alguien que ha tocado en tantos lugares y con distintos músicos?

Puede parecer una locura tocar rock, al día siguiente folk y al otro jazz, pero precisamente esa dinámica de interpretar estilos tan variados, casi dispares, hace que la percepción de la música sea más amplia, dando cabida a toda influencia que enriquezca mi música. Toda música que se sienta, que transmita, es bienvenida a mi pequeño universo.

¿Por qué incorpora la poesía?

Esa ha sido una experiencia muy curiosa. ‘El influjo del 31’ está inspirado en las ‘tuitpoesías’ de Ángela Bautista, y quería que se escucharan en el disco. Ángela me dijo que hablara con Benjamín Prado, que las recitó tan tan bien que a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. En el disco anterior me inspiré en una novela de John Irving, ‘Los príncipes de Maine’, pero nunca había compuesto un tema partiendo de un poema. Ha sido una experiencia muy gratificante y novedosa.

¿Qué parte hay de improvisación en sus conciertos?

En los conciertos casi van al cincuenta por ciento la melodía y la improvisación, mis temas tienen unas melodías muy definidas y con un desarrollo muy personal, creando paisajes, ambientes, antes de que llegue la improvisación. Luego, la improvisación vuelve a crear otros escenarios. Así que le doy la misma importancia a las dos cosas. Eso, por ejemplo, no es muy jazzístico pero hace que el público esté muy metido en el concierto y abierto a sentir, que para eso tocamos, para sentir y hacer sentir.