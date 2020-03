Muere una de las primeras voces de The Supremes a los 76 años

La cantante y miembro original del legendario grupo de soul The Supremes, Barbara Martin, ha fallecido este sábado a los 76 años de edad, ha confirmado hoy la página oficial de la banda. "Nuestros corazones están con la familia y amigos de Bárbara. Si has sido una vez una Supreme, siempre serás una Supreme", escribieron sus compañeras. No se han precisado las causas del deceso.

Martin formó parte del cuarteto original en la grabación del primer disco con el sello Motown de Detroit, en 1961, titulado 'Meet the Supremes'. En ese álbum realizó algunas de las primeras voces junto a Diana Ross, entre ellos uno de los primeros éxitos de la banda "(He's) Seventeen".

Previamente, Martin había sido integrante del grupo femenino The Primettes. Dejó la banda en 1962 tras quedarse embarazada, y abandonó la música de manera profesional.

Grupo activo hasta 1977

The Supremes, con diversas formaciones, se mantuvo activo hasta finales de la década de 1977, y se convirtió en uno de los grupos vocales femeninos más populares del sello Motown.

Diana Ross continúa en activo interpretando parte del repertorio de The Supremes y tiene prevista una amplia gira por el Reino Unido este año.