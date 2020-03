Les Luthiers renuevan su idilio con Zaragoza con ‘Viejos hazmerreíres’

53 años después de su nacimiento en Buenos Aires, Les Luthiers mantienen el ímpetu y la pasión por los escenarios. Una longevidad que les ha convertido en habitantes del imaginario popular de varias generaciones. También en el caso de los zaragozanos, uno de sus públicos más fieles. No es de extrañar que la de hoy y mañana en el Auditorio sea su decimosegunda visita a la capital aragonesa.

«Estamos muy contentos de regresar a Zaragoza –su anterior incursión fue en 2016–. Según mis cuentas, ya hemos venido en doce ocasiones. Eso es mucho. Me resulta asombroso que nos traigan tantas veces. Tanta demanda significa que suscitamos cariño o, al menos, aceptación», ha explicado Carlos López Puccio en la presentación que ha tenido lugar en el Auditorio.

La formación bonaerense, que recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017, comparece con el espectáculo ‘Viejos hazmerreíres’. «Es una antología linda, no sabemos si de nuestras mejores obras, pero sí de las que el público recibió con más cordialidad. El hilo conductor serán los dos periodistas de Radio Tertulia, que hablan de lo que no saben y se meten en camisas de once varas. Son ellos los que nos llevan a cada una de las piezas musicales», sintetizó Martín O’Connor.

La alineación actual de Les Luthiers está integrada por Jorge Maronna –el único miembro fundador en activo–, Carlos López Puccio,Roberto Antier –el reemplazo del original Marcos Mundstock–, Tomás Mayer-Wolf, Horacio ‘Tato’ Turano y Martín O’Connor. «Con este elenco estamos desde hace un año, desde el marzo pasado. Ha habido inconvenientes, como el fallecimiento de Daniel Rabinovich, y la jubilación de otros compañeros. Pero estamos altamente probados y experimentados», espetó Lopez Puccio.

El repertorio que abordarán es «variado» y va desde la bossa nueva a la zarzuela, pasando por la cumbia, todo ello barnizado por el humor marca de la casa. Rescatarán obras de los espectáculos ‘Todo por que rías’, ‘Luthierías’, ‘Unen canto con humor’, ‘El reír de los Cantares’, ‘Los Premios Mastropiero’, ‘Lutherapia’ y ‘Por humor al arte’.

Arrancarán con una remodelada versión de ‘Las Majas Del Bergantín’ (zarzuela náutica), y proseguirán con clásicos como ‘Quién mató a Tom McCoffee’, ‘Loas al cuarto de baño’ o ‘Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the Reverend left the herd’.

Entre el arsenal de ‘instrumentos informales’ que esgrimirán, habrá novedades como la batería de cocina, con once sartenes y seis ollas. Y no faltarán los emblemáticos tubófonos, las tablas de lavar o la desafinaducha.

Hoy el ‘show’ arrancará a las 21.00 (entradas prácticamente agotadas) y mañana habrá doble sesión, a las 18.00 y a las 21.00. Los boletos pueden adquirirse en el mismo Auditorio, en la web entradas.ibercaja.es o en los cajeros de Ibercaja.