La crítica avala el terror de 'El hombre invisible', pero ¿de verdad da tanto miedo?

Tras un 2019 repleto de magníficos estrenos de terror, el 2020 solo nos ha dejado la cinta 'Malasaña 32', basada en una historia real. Aunque ha sido casi la única opción que hemos tenido de pasar miedo (y de aprovecharnos así de los beneficios que esto conlleva), la película española ha logrado su cometido de ofrecernos una buena dosis del género. A esto, y a la vuelta al terror clásico, parece apuntar 'El hombre invisible', que llega a las carteleras el 28 de febrero. Se trata de la adaptación de la novela homónima de H. G. Wells, que ya ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, aunque esta dirigida por Leigh Whannell parece estar recibiendo las mejores críticas.

La película, en la que una mujer empieza a ser víctima de extrañas situaciones después de que su exnovio maltratador se suicide, está protagonizada por Elisabeth Moss. La actriz es la cara más popular de la serie de HBO 'El cuento de la criada', una distopía donde interpreta a una mujer presa de un país totalitario que utiliza a las que son fértiles para traer hijos al mundo. Tanto en la ficción de la plataforma como en esta cinta, la intérprete se pone de forma extraordinaria en la piel de un personaje torturado. Y este es el principio de las buenas críticas que 'El hombre invisible' ha recibido. De hecho, los expertos han destacado que Moss es la que le imprime el éxito final al filme.

Pero, ¿dónde está el miedo de 'El hombre invisible'?

En contar el terror desde la víctima y no desde el monstruo en cuestión. Ese es el punto de partida de 'El hombre invisible'. Para ello cuenta con una brillante Elisabeth Moss que debe enfrentarse a algo o alguien que no ve, pero que le causa daño y que conlleva su deterioro psicológico. Entonces, ¿hay algo más terrorífico que aquello que no se puede apreciar? Con esta premisa juega el director, quien ha sabido aportar los niveles justos de tensión, lo que le ha llevado a conseguir un 90% de aprobación en la web de críticas Rotten Tomatoes.

En apoyo al #Metoo

La cinta también es un alegato más para el #MeToo, la guerra que comenzaron las mujeres de Hollywood contra los abusos. En concreto, 'El hombre invisible', además de centrarse en la víctima, muestra cómo un marido abusivo es capaz de hundir a su mujer, incluso cuando no está ahí. Tampoco deja pasar la oportunidad de reflejar cómo la sociedad, al no ver ni sentir lo que la mujer siente, les cuesta creer lo que está ocurriendo. De hecho, le juzgan, la trata de histérica y hasta piensan que se lo está inventando.

Con todos estos elementos, muchos de ellos de candente actualidad, la versión de 'El hombre invisible' de Leigh Whannell regresa al terror clásico y promete hacernos pasar mucho miedo en las salas de cine.

