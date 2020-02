El Auditorio deja de tener grupos residentes por un fallo en la selección

Las orquestas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, los grupos Al Ayre Español, Los Músicos de su Alteza y Enigma, y el coro Amici Musicae ya no son residentes del Auditorio de Zaragoza. O quizá aún lo son porque, aunque el Ayuntamiento reconocía esta mañana defectos de forma en el proceso por el cual se los eligió el año pasado (los servicios jurídicos lo consideran nulo de facto), la vicealcaldesa Sara Fernández aseguraba que «seguirán como si no hubiera pasado nada». Es decir, disfrutando de las condiciones de la residencia.

El Auditorio se ha metido en un lío oceánico y puede que no tenga salida airosa. La historia se remonta al 7 de junio de 2019, ya celebradas las elecciones, cuando el concejal en funciones Fernando Rivarés firmó la resolución por la que se nombraban las formaciones residentes del Auditorio de Zaragoza para 2019 y 2020, una condición que da derecho a recibir dinero (300.000 euros anuales a repartir entre todos) y a disponer de medios materiales y equipamientos del Auditorio. Se presentaron 14 candidaturas y se seleccionaron 6. De los 8 no seleccionados, dos presentaron reclamación: la Wind Orchestra Zaragoza y el grupo musical El Triunfo de Ariadna. Ambos presentaron numerosas alegaciones.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han elaborado un informe, con fecha 25 de febrero, en el que aseguran «que las actuaciones encaminadas a la trasparencia podrían haber sido más y mejores» y que se ha incumplido una de las bases del concurso, relativa a la forma de puntuar los proyectos presentados. Por ese motivo, que ayer Sara Fernández definía como «pequeño defecto de forma», los servicios jurídicos piden poner el marcador a cero y devolver el proceso al momento en que se calificó a los candidatos.

Pero no resultará fácil, porque en el interín ha habido elecciones y cada partido político con representación en el Consejo de Administración de Zaragoza Cultural tiene derecho a elegir a un miembro del jurado. Es decir, que en el comité que se nombrará este año habrá un miembro elegido por Vox y no habrá nadie nombrado por Cha, algo que no ocurría en 2019. De los 12 miembros del comité del año pasado uno excusó su presencia por coincidirle la fecha con otro compromiso, algo que puede darse este año con ninguno o con varios de los elegidos. Tampoco existe la seguridad, como reconoció ayer la propia Sara Fernández, de que la Mesa Sectorial de la Música, que tiene derecho a elegir a dos miembros, se decante por los mismos que meses atrás.

Es decir, que el comité puede ser significativamente diferente al de 2019. ¿Y si elige otros grupos residentes? ¿Devolverán el dinero recibido y el uso de las instalaciones quienes las han disfrutado hasta ahora? La situación se enrevesa aún más con el hecho de que al menos uno de los dos grupos que han recurrido la resolución, El Triunfo de Ariadna, ha denunciado todo el caso ante los tribunales ordinarios de justicia, y sigue por ese camino una vía paralela a la reclamación municipal.

El comité técnico que realizó la selección estuvo integrado por el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; la musicóloga y presentadora de Radio Clásica-RNE, Eva Sandoval; José Luis González Uriol, concertista internacional y catedrático emérito de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Silvia Márquez Chulilla, clavecinista y organista, directora de La Tempestad; Carmen Esteban Vicente, directora del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Óscar Casanova López, músico y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza; y Jorge Villarroya Greschuhna, consejero delegado de IQE. Otros cinco miembros del comité técnico estaban convocados a la cita en representación de los grupos políticos municipales: Marta Almajano, soprano internacional (a propuesta de ZeC); Miguel Ángel Yusta, poeta y crítico literario (a propuesta de Psoe); Luis Alfonso Bes, crítico musical (a propuesta de Cs); Sergio Maniega, vocal en Junta de Distrito de San José (a propuesta de Cha) y María Navarro, concejala (a propuesta de PP).