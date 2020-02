La biblioteca de arte islámico y mudéjar de Gonzalo Borrás se instalará en Teruel

La biblioteca del historiador del arte Gonzalo Borrás (Valdealgorfa, Teruel, 1940-Zaragoza, 2019) se instalará en el campus universitario de Teruel. La familia del especialista, encabezada por su viuda, Marisol Barrera, firmará el acuerdo que lo hará posible con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, el próximo 18 de marzo.

El traslado de la biblioteca, en cualquier caso, no será inmediato. A Marisol Barrera no le urge desprenderse de los libros y la Universidad quiere ubicarlos en un espacio con nombre propio dentro de un edificio que se construirá en el campus turolense en los próximos dos años. No será, pues, hasta 2022, cuando los más de 7.000 volúmenes, buena parte de ellos dedicados al arte islámico y mudéjar, viajen hasta Teruel. Luego habrá que siglar e inventariar el conjunto y elaborar la correspondiente ficha catalográfica para cada volumen.

«El primero que me alertó de que había que buscar un destino adecuado para la biblioteca fue Bernabé Cabañero (historiador especializado también en arte islámico y mudéjar, y amigo de Borrás) –relata Marisol Barrera–. Como sé que algunos de los libros son difíciles de conseguir, un día le ofrecí que se llevara los que le interesaran para sus investigaciones. Se opuso frontalmente, me dijo que la biblioteca tenía que permanecer unida y que debía buscarle un destino».

El resto corrió a cargo de la Universidad de Zaragoza. Francisco Beltrán, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, puso sobre la mesa la posibilidad de acoger los libros en la Universidad. «Había un inconveniente –relata Beltrán–. Y es que la biblioteca de la Universidad de Zaragoza es muy extensa, apenas cuenta ya con espacio, y tiene que deshacerse de los ejemplares duplicados de todos los títulos que ofrece a consulta». Un significativo número de ejemplares estaba, pues, condenado. Y llegó la solución. «Pensamos en Teruel –relata Francisco Beltrán–. Hablamos con la vicerrectora del campus turolense, Alexia Sanz, que acogió la idea con entusiasmo y propuso crear la Biblioteca Gonzalo Borrás dentro de un edificio de usos múltiples que se va a construir en ese campus». No hay allí un gran fondo bibliográfico, por lo que el número de los posibles ejemplares duplicados del mismo título se reduce considerablemente».

La idea tiene sentido. Borrás estuvo muy ligado a Teruel: dirigió el Centro de Estudios Turolenses, fue especialista en su mudéjar, organizó los simposios internacionales de mudejarismo... «Antonio Pérez Lasheras (profesor de literatura en la universidad) –añade Marisol Barrera– me contó que en la última entrevista con Gonzalo este le dijo que le gustaría que su biblioteca acabara en Teruel».

La ciudad se consolidará así como punto de referencia mundial en arte islámico y mudéjar, más allá de contar con los monumentos distinguidos con la etiqueta de Patrimonio de la Humanidad.

El traslado de los ejemplares no se realizará, en cualquier caso, hasta que esté terminado el edificio y habilitado su interior. Buena parte de la biblioteca, con obras de especialistas extranjeros inencontrables en ninguna otra, está centrada en esos dos estilos artísticos.

Pero Borrás era un historiador que abordó todos los estilos, hasta el punto de que en el legado se incluye también un importante conjunto de estudios y catálogos de exposiciones de arte contemporáneo. Todo el arte aragonés, incluido Goya, ha sido objeto de sus trabajos y tiene reflejo en sus estanterías.

«Cuando Gonzalo empezó a estudiar casi no había ni libros en la Universidad –concluye Marisol Barrera–. Él fue construyendo año a año su biblioteca». Un legado que partir de dos o tres años podrá disfrutarse en Teruel.