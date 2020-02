Celino Gracia presenta su disco 'El pobrecito hablador' en Ibercaja

Celino Gracia publicaba hace casi un año su segundo álbum: ‘El pobrecito hablador’ (2019), con claros ecos del escritor y periodista Mariano José de Larra. Seguía la línea de su primer álbum, ‘Canciones que serán canciones’ (2016), que había grabado en su estudio, en su casa de Gea de Albarracín, donde vive. En realidad, suele trabajar allí horas y horas, escribiendo canciones, componiendo música y redactando su diario, y duerme con su familia en Cella.

El segundo disco ya se grabó en estudio en Madrid, con producción de Borja Montenegro, y el músico insistía en sus temas: el amor, el desamor, las emociones directas, personajes que le impactaban, sensaciones, un mundo de detalles y pequeñas cosas con nombres de mujer, a menudo. Como novedad, dentro de su voz suave de cantautor que admira a Silvio Rodríguez, Serrat, Aute y otros, incorporaba una rumba, el tema ‘El periódico del martes’, y aceleraba los ritmos.

Ahora ha llegado el momento de presentar el disco en Zaragoza. Y lo hace el sábado 22, a las 19.00, en el Salón Aragón de Ibercaja, con cabida para casi 300 personas. Las entradas son a cinco euros.

“Me hace mucha ilusión. Es un lugar acogedor e importante. Tocaré no solo el disco ‘El pobrecito hablador’, sino temas del primero, una versión de ‘La quiero a morir’, que me gusta mucho y en la que me siento muy cómodo, y también estrenaré algunas canciones nuevas”, dice. Y recuerda que toca con dos músicos: Álex Lárraga, al piano, que “ha sido compañero mío del colegio. Es un talento. Viaja mucho y está trabajando en el musical de ‘Billy Elliot’. También hace la segunda voz. Y también estará el percusionista Javier ‘Flaco’ Santos, un gran profesional, que te hace sentir muy cómodo”, explica. “Soy un cantautor de las cosas sencillas”, se autorretrata.

A muchos intérpretes lo que más les gusta es cantar en directo. Celino aún no está seguro de que, en su caso, sea así. “En realidad, lo que más me gusta es escribir. Soñar versos, contar historias, transmitir sensaciones. Y luego darle cuerpo a todo eso. Cantar ante el público siempre impresiona un poco y a la vez emociona. ¿Qué cómo va a ser el concierto? No lo sé… Habrá temas donde mande el piano, otros más de guitarra, en alguno canto yo en solitario. Cada concierto es distinto”.

Desde que inició su carrera, hace algo más de tres años, Celino Gracia ha ofrecido más de un centenar de conciertos. “Suelo hacer una media de 30 conciertos al año. Intento estar cómodo y comunicar con la gente”, dice este joven compositor e intérprete, nacido en Teruel en 1985, que asegura que en el nuevo disco se verá un cambio importante, una evolución, más ritmo y quizá más riesgo.

Queremos saber si tiene una reflexión sobre el mundo rural, ya que vive en el campo y la sierra turolenses, en tierras del olvido. “No he pensado mucho en ello. Soy de ciudad, pero tenía un pasado rural, vínculos, gustos. Y me ha resultado muy fácil instalarme en Gea. Ahí me siento cómodo, disfruto, aunque me paso muchas horas trabajando. Creo que mi apuesta está en mis canciones, y sobre todo en un tema: ‘La canción de Pedro’, la historia de un hombre sencillo, casi anónimo, que si no está lo echas en falta”. De cuando en cuando aprovecha toda la luz limpia que viene del cielo y sale a pasear y a correr.

LA FICHA

[Celino Gracia. Concierto de presentación de ‘El pobrecito hablador’. Salón Aragón de Ibercaja.Entrada: 5 euros. Entradas Ibercaja y Red de Cajeros Ibercaja. Taquilla, sábado.]