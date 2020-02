Eduardo Pérez: "No creo en la música como excusa para un evento social"

¿Cuándo le nació la pasión por la música?

En la adolescencia me empezó a interesar la música y la cultura que hay alrededor de ella, como los conciertos, la literatura, el periodismo...

¿Era un asiduo de los conciertos?

Sí, recuerdo que para mí fue un periodo de formación muy importante que tengo que agradecer a gente como Chema Fernández y José Lapuente, que programaban conciertos gratuitos en La Casa del Loco. Para un adolescente como yo, que no tenía dinero, fue una oportunidad brutal para acceder a muchísimos artistas.

¿En qué momento tuvo claro que quería dedicarse a la gestión cultural?

En la universidad. Soy ingeniero informático. Conforme estaba estudiando, me fui dando cuenta de que me interesaba menos el tema informático y más la música. Creé un ‘webzine’ sobre música que se llamaba ‘Monocromo’. Hacíamos críticas de discos, entrevistas y reseñas de conciertos. Ahí comenzó mi vínculo de primera mano con los músicos y el siguiente paso fue la organización de conciertos de grupos que estaban de gira por España. Con el tiempo dejé de trabajar de informático y me dediqué a la música.

¿Le asaltó el vértigo al dejar un trabajo seguro por otro lleno de incertidumbres?

No me dio vértigo porque tenía cierta inconsciencia, aunque en el fondo sabía que me metía en un negocio muy precario. Nunca sentí miedo. Es algo que haces por pura pasión y que se acaba convirtiendo en un modo de vida.

Una de sus grandes contribuciones es el ciclo ‘Bombo y Platillo’, que celebra su 25ª edición.

Comenzamos en 2011 y organizamos tres ediciones por año. La idea era construir una identidad prescriptora que sirviera para aglutinar músicos y propuestas musicales muy diversas que se salen de lo establecido y de lo típico. La variedad de géneros es una de nuestras banderas. Nunca me han interesado los nichos, sino la música en su más amplia y variada expresión.

Sin ir más lejos, en el ciclo actual de invierno actúan artistas de Marruecos, Estados Unidos, Islandia, Grecia y Australia.

La disparidad está tanto en los géneros como en lo geográfico. Formo parte de una generación que, gracias a internet, hemos tenido acceso a muchísimos artistas de todo el mundo a través de las plataformas de descarga y escucha.

¿Cuál es la filosofía que define al proyecto?

Queremos crear un espacio cómodo en el que disfrutar de la música de una manera determinada. Justo en un momento en el que muchos festivales han roto con la música desde la escucha para convertirla en una excusa para el evento social. No creo en eso. Vamos contra ese concepto, generando un lugar de escucha y de encuentro en el que convivan personas de todas las edades. Por ejemplo, los mayores de 65 y los menores de 25 años entran gratis. O los parados tienen una bonificación.

¿Cómo les ha tratado Zaragoza?

Zaragoza es una ciudad muy difícil. Comparativamente va menos gente a los conciertos que en otras ciudades deEspaña. Pero a nosotros nos gusta ir a la contra en muchas cosas, como programar los domingos.

Han sido nominados a los Premios de la Música Aragonesa a la mejor programación.

Supongo que es el fruto de muchos años haciendo un trabajo en la ciudad. Nos sentimos honrados de que se nos haga esta mención.

¿Tiene cuerda para rato ‘Bombo y Platillo’?

Siempre estamos pensando en cómo hacer evolucionar el proyecto. Pensamos ciclo a ciclo, edición a edición. Seguro que habrá la número 26, la de primavera, porque la tenemos ya prácticamente cerrada. Intentamos escuchar a la ciudad. En estos años ha ido cambiando, hay más salas, más programación... Mientras ‘Bombo y Platillo’ aporte y sea útil, lucharemos para que siga. Cuando veamos que ya no tiene sentido...