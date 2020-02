"En los estatutos de la Academia de Historia está recogida la necesidad de mostrar la verdad de los hechos, y a ello nos hemos dedicado siempre. La academia sigue en esa labor gracias a nuestros protectores". Con estas palabras agradecía esta mañana Carmen Iglesias el apoyo de la Fundación Ibercaja que, mediante la firma de un convenio, se ha convertido en 'Protector' de la institución. Iglesias firmó el convenio junto a Amado Franco, presidente de la fundación, en un acto al que asistió el presidente de Aragón, Javier Lambán, y los dos únicos miembros de la institución que son aragoneses: José Ángel Sesma y José Antonio Escudero.

El apoyo de la Fundación Ibercaja permitirá a la Real Academia de la Historia continuar en su importante labor cultural (el diccionario biográfico, último de sus grandes proyectos, ya suma 2,5 millones de usuarios en 194 países y más de 4 millones de visitas a sus 60.000 páginas). Y llega en un momento crucial porque, como reconocía Carmen Iglesias hace unas horas, "en los últimos años, con la crisis, el presupuesto de la institución se ha reducido en un 60 o 70%". Una institución, la Real Academia de la Historia, que nació, como las cajas de ahorros, con la Ilustración, y en cuyos pasillos se disponen piezas que varias generaciones de españoles han estudiado en sus libros de texto. Como el 'Disco de Teodosio'.

"Compartimos origen ilustrado -subrayaba Amado Franco y el afán de incorporar a los ciudadanos a la sociedad. Compartimos el haber nacido como fruto de la sociedad civil, el tener como uno de nuestros principales ideales la fidelidad a la Corona, y compartimos también una profunda base democrática. Queremos reconocer la labor de la Academia, que trabaja para que brille la luz de la Historia y desaparezcan las tinieblas de la incultura".

El primer fruto del convenio de colaboración va a ser un ciclo de conferencias, que se desarrollará en la sede de la academia en la capital de España y abrirá el 2 de marzo su coordinador, el historiador Domingo Buesa, que hablará sobre el nacimiento del Reino de Aragón. El 21 de abril será el turno de José Ángel Sesma, que abordará el tema de 'Fernando el Católico. Corona de Aragón y Corona de España'.

El 18 de mayo, Dolores Albiac hablará de 'Moral civil y literatura en la Ilustración aragonesa: Ignacio de Luzán'.

José Antonio Escudero proseguirá el ciclo el 16 de junio ( 'El conde de Aranda y la independencia de América') y Carlos Forcadell abordará el 26 de octubre el tema de 'La nación liberal y el pasado del Reino de Aragón'.

El cierre del ciclo, que se ha bautizado como 'Aragón en la Historia de España', correrá a cargo del presidente aragonés, Javier Lambán, el 24 de noviembre. Lambán ha calcado el título de su intervención del que tiene todo el ciclo, pero su conferencia se prevé jugosa. "Hace unos años -recordaba-, los profesores Forcadell y Carreras alentaron un debate acerca de los posibles usos de la historia, un debate entre quienes la veían como instrumento para alentar la convivencia y quienes, tergiversándola, querían ponerla al servicio de ideas que conducen al enfrentamiento. Aragón, por historia y emplazamiento geográfico es muy sensible a este debate. Tenemos vecinos, como el País Vasco, que hacen gala de su foralidad, cuando en el siglo XVIII la foralidad más acabada era la de Aragón, y vecinos, como Cataluña, que buscan la recuperación de algo que nunca ha existido y, como no ha existido, se lo inventan. Este tipo de delirios no son incruentos, y deberían ser rechazados con mayor contundencia desde el ámbito de la política. Y, si no lo son, aquí está la Academia para hacerlo. Para el Gobierno de Aragón el combate de las tergiversaciones históricas es una política de primera magnitud".

Al acto de firma del convenio han asistido también el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig; el director de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell; y el coordinador del ciclo, Domingo Buesa, además de los conferenciantes.

Gracias al convenio recién firmado, Fundación Ibercaja apoyará las numerosas actividades que promueve la Real Academia, un mecenazgo que contribuirá a preservar la función esencial de la institución en el estudio de la historia de España, Portugal e Hispanoamérica.