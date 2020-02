Reparto de temas de la gala 6 de Operación Triunfo 2020

Quien no arriesga no gana, dice el refrán. Y Anaju ha arriesgado -y mucho-, y se queda en Operación Triunfo 2020. Al menos dos semanas más, ya que su elección de 'La Sandunguera', un tema de Nathy Peluso lleno de complejidad por los juegos de ritmos y la actitud que requiere, su semana y su actuación no solo le valieron el cariño del público, que con un 57% de los votos decidió que se salvase, sino que el jurado consideró que debía cruzar la pasarela y, con ella, disfrutar de, al menos, otros 14 días dentro de la academia.

Su reto por delante esta semana será el de interpretar junto a su compañera de Pamplona Maialen el tema compuesto por Rosalía y J Balvin 'Con altura', pero una versión poco conocida en el mercado: la de la banda madrileña de baño punk 'Ginebras'.

Más complicado lo tendrán los nominados esta semana, porque por primera vez en la historia no son dos, sino tres los concursantes que deben demostrar al público que deben permanecer en la academia. Esta es una de las nuevas normas que el programa ha incorporado este año 2020, y quienes la han estrenado han sido Anne, Bruno y Flavio. Los tres han escogido tres clásicos para defender en la gala del próximo domingo: la primera se ha decantado por 'Unchained Melody, de los Righteous Brothers, el segundo, por 'Lately', de Stevie Wonder y el tercero por 'That's life' de Frank Sinatra.

Como siempre, el resto de los concursantes tendrán que enfrentarse a los temas escogidos por los profesores, que esta semana son los siguientes: