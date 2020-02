Netflix se hace con el regreso de Sophia Loren al cine

Netflix se ha hecho con los derechos de distribución internacional el drama italiano 'La vita davanti a sé', el primer largometraje de ficción protagonizado por Sophia Loren en más de una década. Dirigido por Edoardo Ponti, hijo de la actriz, el filme está basado en la novela 'La vida por delante', escrito por Romain Gary en 1975 y por el que ganó el Premio Goncourt.

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por 'Dos mujeres' (1961) interpreta a una anciana superviviente del Holocausto que establece un fuerte vínculo con un preadolescente de 12 años, inmigrante senegalés, de nombre Momo. Se trata de una nueva adaptación de la afamada novela de Gary, la primera fue 'Madame Rosa' (1977), dirigida y escrita por Moshé Mizrahi, protagonizada por Simone Signoret y ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

"Dos personas solitarias se protegerán la una a la otra, formando una especie de familia fuera de las convenciones", termina de rezar la sinopsis que ha ofrecido la plataforma en streaming. Esta versión está coescrita por Edoardo Ponti y Ugo Chiti. La veterana actriz compartirá protagonismo con el joven actor Ibrahima Gueye, que interpretará a Momo.

"No podría estar más contenta de trabajar con Netflix en una película tan especial", ha declarado la actriz de 85 años en un comunicado. "A lo largo de mi carrera, trabajé con los estudios más importantes, pero puedo decir con seguridad que ninguno de ellos tenía el nivel de alcance y diversidad cultural que tiene Netflix, eso es lo que me encanta de ellos", ha agregado.

El regreso de Sophia Loren al cine

'La vita davanti a sé' supone el regreso de Sophia Loren al cine. Su último trabajo de ficción en la gran pantalla fue el musical 'Nine', en 2009, dirigido por Rob Marshall. Posteriormente apareció en la TV movie 'Mi casa está llena de espejos' (2010), en el cortometraje 'La voce umana' (2014) y ha estado presente en documentales como 'Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff' (2010), 'Mademoiselle C.' (2013) y 'Dietro gli occhiali bianchi' (2015).

Junto con Loren y Gueye, estarán en la película Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi, Babak Karimi y Abril Zamora. Producida por Palomar, Impact Partners, Artemis Rising Foundation, Foothilss Productions, Another Chapter Productions, Scone Investments, en colaboración con Macaia Film, con el apoyo de la Fondazione Apulia Film Commission, el rodaje del filme finalizó en agosto de 2019.