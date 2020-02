'Posible', título del nuevo disco de Bunbury

El disco nuevo de Bunbury, que se espera para primavera y que el rockero zaragozano presentará en casa en el primer Festival Vive Latino en la Expo, en septiembre, está dando mucho que hablar aun siendo nonato. Será el primer álbum de estudio en tres años y, horas después de que en sus foros los fans adelantaran su título y el listado de las 10 canciones que lo compondrán, el propio músico confirmó, también a través de las redes, que aquellos iban afinados. Efectivamente, se llamará ‘Posible’ e incluirá estos temas: ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’, ‘Hombre de acción’, ‘Deseos de usar y tirar’, ‘Mis posibilidades (Interstellar)’, ‘Las palabras’, ‘Arte de vanguardia’, ‘Mariachis sin cabeza’, ‘Como un millón de dólares’, ‘Indeciso o no’, ‘Los términos de mi rendición’.

El disco luce en su portada y contraportada imágenes de la fotógrafa, también zaragozana, Jose Girl. El diseño corre a cargo de Álvaro Pérez-Fajardo. En lo conceptual, “los textos giran en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual”, explicó el zaragozano al anunciar el título del álbum.

“Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y el amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”, había adelantado Bunbury en un mensaje a sus seguidores recién iniciado el año.

Dos semanas después, el 16 de enero, difundía el vídeo de la primera canción del álbum que ya puede escucharse: 'Deseos de usar y tirar'. Enrique Bunbury hablaba en su cuenta de Facebook de este tema como "una mezcla de bolero y electrónica contemporánea".

El próximo adelanto, 'Hombre de acción', con videoclip de Alexis Morante, está anunciado para este próximo 19 de febrero.

'Posible' toma el testigo de 'Expectativas', que fue publicado en 2017. Está previsto que este mismo 2020, una vez que se lance el nuevo disco, Bunbury inicie una larga gira que le mantendrá ocupado al menos este año y el próximo, y en la cual alternará, una vez más, escenarios españoles y americanos, incluida esa presentación ya confirmada en la capital aragonesa. Será el 12 de septiembre, sábado, en la segunda jornada del primer Vive Latino a este lado del Atlántico, en la que también actuarán Andrés Calamaro, Bebe, Caligaris, Carlos Sadness, Instituto Mexicano del Sonido, Kase.O, Iván Ferreiro, Leiva, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mon Laferte, Mula, Nortec, nuevamente R de Rumba, Rulo y la Contrabanda, Ximena Sariñana y Facedown Ass Up.

La gira de 'Posible' también tendrá escalas en ciudades de otros países europeos: Berlín, Múnich, Colonia (sigue dando frutos el éxito de Héroes del Silencio en Alemania), Amsterdam o Londres.