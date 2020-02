Los premios Spirit del cine independiente dan algunas pistas para los Óscar

La emotiva 'The Farewell' se coronó como mejor película en los premios Spirit del cine independiente, cuya 35 edición se celebró este sábado en Santa Mónica (California, EE. UU.) justo un día antes de que se entreguen los Óscar. Aunque 'The Farewell' fue la vencedora del premio más codiciado de la noche (además del de mejor actriz de reparto), el palmarés de los Spirit lo encabezó 'Uncut Gems' con tres galardones: mejor dirección, mejor actor para Adam Sandler y mejor montaje. También salieron como dobles ganadores 'The Lighthouse' (mejor actor de reparto y mejor fotografía) e 'Historia de un matrimonio' (mejor guion y premio especial Robert Altman). Precisamente, una de las actrices de este filme, Laura Dern, fue la protagonista de la noche, pues durante la ceremonia, el Gay Mens' Chorus repasó "los momentos más gays del 2019" con una hilarante canción donde la intérprete tuvo un papel especial. Una canción en la que se referían a algunas de sus escenas en la película acabó siendo coreada por buena parte de los espectadores.

Lulu Wang, la directora china-estadounidense de 'The Farewell', recordó que en 2014 recibió una beca de Film Independent, la institución que cada año organiza los Spirit. "Y ahora estoy aquí. Para todos los cineastas ahí fuera, podéis hacerlo totalmente", afirmó. También se refirió a la desigualdad frente a las mujeres que sigue marcando al cine y dijo que las artistas no necesitan ánimo o apoyo. "Lo que las mujeres necesitan simplemente es el trabajo, dadles el trabajo. Y dadles el dinero", señaló.

Adam Sandler fue otro de los nombres propios de la ceremonia al llevarse el premio al mejor actor por su soberbio trabajo en 'Uncut Gems' y por ofrecer uno de los discursos más divertidos de la gala. Bromeó ácidamente sobre su ausencia en los Óscar (no es candidato en esos premios) y dijo a sus compañeros nominados en los Spirit que, a partir de ahora, se referirán a ellos como "los tipos que jodidamente perdieron un premio contra Adam Sandler".

Por su parte, Renée Zellweger fue la ganadora del Spirit a la mejor actriz por 'Judy', una distinción más que consolida su favoritismo para los Óscar de este domingo. La intérprete dedicó el premio a Judy Garland y se mostró "realmente agradecida" por ser parte de "la comunidad" del cine "indie".

'Parásitos', uno de los grandes fenómenos de 2019 y que tiene seis nominaciones para los Óscar, agrandó su larguísima vitrina de distinciones con el Spirit a la mejor cinta internacional. En este apartado también estaban nominadas la cinta peruana "Retablo", del realizador Álvaro Delgado-Aparicio, y el filme brasileño 'A Vida Invisível', del director Karim Aïnouz.

"Estoy seguro de que ya os habéis familiarizado con que salga con traductora...", bromeó su director Bong Joon Ho, quien se ha paseado con éxito por las alfombras rojas de todo el mundo. Por su parte, Noah Baumbach, de 'Historia de un matrimonio', agradeció el premio al mejor guion subrayando, entre la ironía y la seriedad, que escribir es "una agonía". También se acordó de su esposa Greta Gerwig, de quien dijo que hizo una película "demasiado cara para los Spirit" (en referencia a "Little Women") pero que, pese a ello, "no es menos independiente" que todos los presentes hoy. "Eres increíble y mi inspiración para todo", remató.

'American Factory' conquistó el premio al mejor documental y 'Give Me Liberty' de Kirill Mikhanovsky obtuvo el galardón John Cassavetes, que reconoce a la mejor película rodada con menos de medio millón de dólares.

Con un ambiente mucho más relajado e informal que los Óscar, los Spirit, que se celebran en la playa de Santa Mónica, contaron como presentadora por segundo año consecutivo con Aubrey Plaza, siempre con un humor muy mordaz y que recordó sobre el escenario sus orígenes puertorriqueños