Sara Fernández: "Ha habido mucho prejuicio en el Ayuntamiento de Zaragoza"

¿Cuál cree que debe ser el papel de una administración pública en cultura?

Se tiene que hacer cultura accesible para todo el mundo. Hay que dar un servicio público, no programar de forma sectaria o sesgada. Siendo consciente, por supuesto, de que la cultura es fundamental porque es educación y debes transmitir valores y principios a través de ella. Pero no utilizarla como una herramienta política al servicio de unas siglas.

En Zaragoza, hace ya muchos años, la programación se articula en torno a ciclos y festivales que se repiten anualmente y que, con algunas bajas e incorporaciones, suelen pasar de un equipo de gobierno a otro. ¿Qué piensa hacer o deshacer?

Hay muchas programaciones culturales que funcionan muy bien y nuestra voluntad es mantenerlas: por poner algunos ejemplos, Asalto, Ecozine, Zinentiendo, La Mirada Tabú (festival que hemos recuperado), el Ambar Z Music... Introduciremos novedades en algunas citas como el Festival de Cine de Zaragoza, que en 2020 cumple 25 años y queremos darle una vuelta, renovarlo con mayores aspiraciones.

El Festival Vive Latino, que se celebrará en la Expo en septiembre, parece la gran novedad...

Nace con voluntad de que haya más ediciones y entra dentro de nuestra política de hacer eventos culturales que sean una referencia a nivel nacional e incluso internacional; que venga gente exclusivamente por esa actividad, que sea un revulsivo económico para toda la ciudad. Por primera vez, después de 20 años de ser un referente de festival en Hispanoamérica, da el salto a Europa y hemos conseguido que venga a Zaragoza. Aspiramos a que haya 30.000 personas al día, se van a fletar vuelos...

El proyecto Zaragoza Latina, que se adelantó tres lustros en acercar músicas del otro lado del Atlántico a la ciudad, lleva años paralizado.

Sigue así, sigue así.

¿Qué se busca en la programación del Teatro Principal y en la del Mercado?

Queremos que sea para todos los públicos y que haya representación de todo tipo de artes escénicas. Había circuitos comerciales, de grandes producciones, que giraban por todo el país y no entraban a Zaragoza. Ahora, sí. Y luego hay algunas obras que a lo mejor no son tanto para el gran público y para eso tenemos el Teatro del Mercado. Creo que en los últimos cuatro años ha habido mucho sesgo ideológico, mucho prejuicio.

En el Espacio Bebé no les salen las cuentas. Tampoco en Las Armas. ¿Qué le parece la fórmula de ceder a manos privadas la gestión de edificios públicos de uso cultural?

No es cuestión de ir contra el modelo sino de las circunstancias. En el caso del Espacio Bebé, en 2019, la PAI tenía adjudicados 16.000 euros de ayuda, un importe incluso superior al de años anteriores. Pero un informe de Intervención dice que esa ayuda no se puede conceder porque el objeto de la misma, el programa de actividades, entra dentro de las obligaciones contractuales. No es una cuestión de voluntad política, es que no podemos ir en contra de la normativa. Lo que sí hay es un compromiso firme de este gobierno de anunciar las ayudas mucho antes que en años anteriores. Y en cuanto a Las Armas, la concesión en su momento no se hizo bien. Se incluyeron en los pliegos una serie de servicios que, después, cuando se ha puesto en marcha, se ha demostrado que el concesionario no puede llevar a cabo. Estamos trabajando para apañar las deficiencias en las instalaciones y sacar de nuevo a concurso la concesión. Obviamente, hablando para ello con los vecinos: no queremos que lo que haya allí sea una discoteca hasta las 5 de la mañana, como ahora mismo; no es ese el modelo cultural que tenemos.

En el Espacio Bebé termina el contrato a final de año. ¿Se va a volver a sacar a concurso?

No tiene mucho sentido que una instalación dependa de presentarse todos los años a una convocatoria de subvenciones que no es segura. Las subvenciones son a proyectos concretos, no al mantenimiento de una actividad habitual de una entidad.

El Centro Harinera ZGZ responde a otro modelo de cogestión, más anclado en el tejido asociativo. ¿Se mantendrá?

Tenemos el compromiso, igual que con Las Armas, de valorar el tema con el resto de grupos políticos, porque son proyectos de ciudad, y de hablar con los vecinos, porque son proyectos que están en distritos muy concretos. En Harinera ya están en funcionamiento las residencias de la segunda planta y acabamos de recepcionar la tercera planta. Tenemos que ver qué se hace ahí, con qué se va a a equipar. Por nuestra parte, además de las actividades que ya se hacen, queremos ahondar en las relaciones con el distrito y en el servicio que se presta a los vecinos y a los zaragozanos en general, y también nos parece muy interesante un germen que ya hay creado allí y que es tratar la cultura inclusiva.

El Centro de Historias lleva tiempo a medio gas.

Tras la jubilación de Joaquín Merchán, ya ha sido sustituido en la dirección. El espíritu del Centro de Historias lo seguimos manteniendo vio. Es claramente un centro de exposiciones pero muy interactivo, en el que se producen montajes con otro cariz.

El Auditorio también arrastra una situación de interinidad.

Estamos acabando de celebrar su 25 aniversario con una programación muy especial y, una vez que acabe, nos plantearemos la sustitución del director artístico, de Miguel Ángel Tapia, no por nada, sino por su edad de jubilación, que ya pasó, y él mismo quiere dar el relevo.

¿Será con un concurso o por designación directa?

Desde luego, falsos concursos públicos como hizo la anterior corporación no vamos a hacer. Es un puesto de libre designación y vamos a mantener ese proceso, que es perfectamente legal.

El alcalde, Jorge Azcón, acaba de reiterar su voluntad de dedicar un museo a la Semana Santa. ¿Dónde? ¿Cuándo?

Por parte de nuestra área, todavía no hay nadie trabajando. Es verdad que es una voluntad popular, que en los presupuestos participativos salió como la propuesta de ciudad más votada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora mismo la situación económica del Ayuntamiento no nos permite emprenderlo. Espero que en los próximos años salgamos de esta situación. Pero, ahora mismo, lo que tenemos claro es que hay inversiones en los museos ya existentes para renovación y digitalización, y también va a haber partida para el museo de los baños judíos. No quiero contraponer una cosa y otra, pero la verdad es que esto está mucho más adelantado.

La acción en cultura ¿sigue muy constreñida por la escasez presupuestaria?

Lo que hemos hecho primero es sanear las cuentas. Estamos en ese punto de pagar; cada día que pasa, se encarece la deuda porque existen unos intereses bestiales y hay que hacerles frente. El área de Cultura y Turismo y Promoción Exterior ha crecido un 8%. No me quejo, pero es que había muchas partidas infradotadas, algunas básicas como el mantenimiento del Auditorio. Seguro que tendremos más presupuesto el año que viene. Hay que recordar que Zaragoza Cultural empezó el 2019 en situación de posible quiebra y que en el Patronato de Artes Escénicas, cuando entramos en junio, nos encontramos con un agujero de más de medio millón de euros por la programación.